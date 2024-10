Paris Fashion Week: Lưu Diệc Phi, Nhiệt Ba "đụng hàng" Jisoo, Lisa BLACKPINK

HHT - Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Jisoo, Lisa (BLACKPINK) chiêu đãi tín đồ thời trang những tạo hình ấn tượng tại Paris Fashion Week - Spring Summer 2025.

Jisoo BLACKPINK và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đều nắm giữ danh phận đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dior. Tại Paris Fashion Week 2024, Jisoo BLACKPINK diện trang phục đến từ BST Xuân Hè mới nhất, được giới thiệu trong sự kiện ngày hôm đó.

Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba mặc thiết kế đến từ BST Cruise 2025, ra mắt hồi tháng 6/2024. Jisoo BLACKPINK từng lăng xê một thiết kế thuộc BST này, có kiểu dáng váy bí tương tự. Nữ idol diện mẫu trang phục tại sự kiện giới thiệu BST Haute Couture Thu Đông 2024 của thương hiệu, sau khi được ra mắt khoảng nửa tháng.

Tạo hình của nữ đại sứ đến từ Trung Quốc được truyền thông quốc tế đánh giá có sự bứt phá so với những lần xuất hiện trước. Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp kiêu kỳ trong thiết kế mang tinh thần chiến binh cá tính, phối cùng loạt trang sức có giá trị hơn nửa tỷ đồng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào danh sách The best street style from the Paris Fashion Week SS2025 shows (Phong cách đường phố đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2025) của tạp chí VOGUE.

Trong ngày cuối của Paris Fashion Week 2024, sự xuất hiện của bộ đôi đại sứ Lưu Diệc Phi và Lisa BLACKPINK thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Lisa BLACKPINK diện phiên bản chân váy, áo corset biến tấu, cắt xẻ sáng tạo. Nữ đại sứ thương hiệu tạo điểm nhấn với áo khoác da oversized thuộc BST Xuân Hè 2023, túi xách gắn charm (phụ kiện móc khóa) thuộc BST Xuân 2025 dành cho nữ, được giới thiệu trong sự kiện cùng ngày.

Lưu Diệc Phi tham dự sự kiện với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu. Cô khoe thần thái quyền lực trong trang phục thuộc BST Resort 2025 của nhà mốt, tô điểm với kiểu tóc vuốt ngược ấn tượng. "Đụng hàng" trang phục, Lưu Diệc Phi vẫn nhận về phản hồi tích cực nhờ bản phối cá tính cùng phong độ nhan sắc cuốn hút ở tuổi U40.