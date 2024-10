Pháp Kiều tuyên bố "ghét" một nghệ sĩ trong Anh Trai "Say Hi", người ấy là ai?

HHT - Trong một buổi "tâm sự" mới đây cùng Hot TikToker Tina Thảo Thi, Pháp Kiều tiết lộ có một người thường xuyên "phá" mình trong Anh Trai "Say Hi".

Trong một buổi gặp mặt mới đây, Tina Thảo Thi và Pháp Kiều đã có màn "tung hứng" khiến các fans thích thú. Khi được hỏi về "Anh Trai yêu thích nhất?", Pháp Kiều đã chọn Hải Đăng Doo. Rapper Gen Z còn mời Hải Đăng Doo đóng chính trong MV Cung Tên Tình Yêu vừa ra mắt ngày 25/10.

Bên cạnh đó, Pháp Kiều còn bật mí Ali Hoàng Dương là người thường xuyên "phá" mình trong chương trình. Chủ nhân hit DOC "bịa chuyện": "Em ghét nhất anh Ali. Anh đó hay đi theo liếc em, chèn ép em. Hôm concert, Ali hại em, vào phòng stylist lấy kéo cắt đồ em. Em coi camera thấy rõ ràng luôn". Màn "đơm đặt" này khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Trước đó, cả hai cũng thường xuyên diễn "tiểu phẩm" và nhận về "bão haha" từ fans.

Chia sẻ với Tina Thảo Thi về "hành trình rực rỡ" tại Anh Trai "Say Hi", Pháp Kiều khẳng định bản thân là người may mắn: "Bài hit được yêu thích nhất của em ở chương trình là Hào Quang. Nếu khán giả nhận xét 'Em đến với Rap Việt và Anh Trai đều nhờ may mắn', em sẽ không buồn. Em đã cố gắng thử sức hát, nhảy. Khi tham gia show, nhìn thấy mọi người đều giỏi, em luôn chuẩn bị tinh thần bị loại nhưng không ngờ vào được Chung kết" - Pháp Kiều trải lòng.