Phát hiện con số giật mình trong bảng bình chọn Miss Grand International 2024

HHT - Nhìn vào sự chênh lệch giữa lượt thích và chia sẻ ảnh profile dàn thí sinh Miss Grand International 2024, phần đông khán giả cảm thấy thật sự khó hiểu.

Các mùa thi Miss Grand International đều có vòng mời khán giả cùng bỏ phiếu trực tuyến để chọn ra thí sinh mình yêu thích nhất. Năm nay, 10 cô gái có điểm số cao nhất như thường lệ sẽ được thưởng thức bữa tối cùng chủ tịch và phó chủ tịch Miss Grand International, có cơ hội thể hiện bản thân và gây ấn tượng tốt với hai nhân vật quyền lực của cuộc thi này.

Theo thể lệ mà ban tổ chức đăng tải thì ảnh profile của thí sinh có 1 lần like trên Facebook tính 3 điểm, 1 lượt chia sẻ có 5 điểm, còn 1 like ở Instagram tận 10 điểm. Miss Grand International cũng ghi rõ rằng những tài khoản nào mua lượt like hoặc share sẽ bị loại và không tính điểm.

Khi nhìn vào thành tích của các thí sinh đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng, netizen phát hiện đại diện khu vực Đông Nam Á có lượng người share ảnh cao đến mức khó tin. Ba người đẹp đứng đầu đều có trên 1 triệu lượt chia sẻ, đặc biệt nàng hậu đến từ Indonesia hiện được tận 2.9 triệu người chia sẻ lại. Miss Grand Thailand dù đứng hạng 7 cũng có tới 1.2 triệu lượt share. Đại diện của Việt Nam đang cán mốc 2 triệu người đăng lại ảnh.

Có thể thấy cuộc bình chọn mới được mở vào trưa ngày 30/9 mà đến bây giờ đã thu về lượng tương tác cực lớn. Tuy nhiên, những con số hơn 2 triệu lượt share của dàn thí sinh khiến nhiều người thắc mắc vì có vẻ... hơi ảo, bởi nếu được chia sẻ dồn dập trong thời gian ngắn như vậy, hẳn mạng xã hội đã tràn ngập ảnh của các thí sinh Miss Grand International 2024 rồi!

Thậm chí khi ngó sang tài khoản Facebook của siêu sao bóng đá Messi, netizen còn thấy khó hiểu hơn. Nam cầu thủ hiện có hơn 100 triệu người theo dõi trên Facebook nhưng những bức ảnh nhiều tương tác nhất của Messi cũng chưa đạt đến 1 triệu lượt share. Thường thì chỉ số share lại bài đăng luôn thấp hơn nhiều so với lượng like, nhưng ở vòng bình chọn của Miss Grand International 2024 thì ngược lại khi lượng chia sẻ lại cao gấp nhiều lần lượng thích.