Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ

HHT - Cơ quan điều tra đã xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Quá trình điều tra phát hiện sản phẩm này còn chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty cổ phần Asia life, Công ty cổ phần tập đoàn Chị em Rọt và một số công ty tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT: 0904.582.882) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra đã xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Công ty Asia Life sản xuất hơn 160.000 hộp cho Công ty CP Tập đoàn Chị em Rọt, trong đó đã có 135.000 hộp kẹo Kera đã được bán ra thị trường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sản phẩm này chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm như sau:

(1) Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

(2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

- Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Buôn bán qua biên giới;

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

- Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

(3) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên;

- Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng;

- Làm chết người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

(4) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Thu lợi bất chính 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên;

- Làm chết 2 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

(5) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.