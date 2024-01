Phí Phương Anh, Vũ Thúy Quỳnh được kỳ vọng đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

HHT - Chuẩn bị cho một mùa giải nhan sắc mới, không ít fan sắc đẹp đã nhắc tên dàn người đẹp có khả năng giành vị trí cao tại Miss Grand Vietnam 2024.

Phí Phương Anh

Phí Phương Anh sinh năm 1997, cao 1m74, cô là Quán quân The Face Vietnam 2016. Không chỉ làm một người mẫu, fashionista, Phí Phương Anh còn chuyển hướng làm ca sĩ từ năm 2021.

Cuối tháng 11/2023, xuất hiện trong buổi ra mắt MV, người đẹp đội vương miện, mặc đầm dạ hội màu xanh, đúng tông màu của Miss Grand, và úp mở chuyện sẽ đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam 2024. Phương Anh có lợi thế về kinh nghiệm sân khấu, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nên chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng ký tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 nếu cô tham gia.

Nguyễn Quỳnh Anh

Quỳnh Anh sinh năm 1999, cao 1m71, Quỳnh Anh có thành tích thi người mẫu rất đáng nể! Cô là Á quân The Face Vietnam 2018, Top 10 Face of Asia 2019 và là Quán quân Supermodel Me (Tôi là Siêu mẫu châu Á) 2021. Quỳnh Anh cũng từng giành danh hiệu Người mẫu nữ xuất sắc nhất năm 2020. Khả năng biến hoá trước ống kính của Quỳnh Anh là không có gì phải bàn cãi.

Nếu tham gia Miss Grand Vietnam 2024, Quỳnh Anh sẽ có rất nhiều lợi thế về trình diễn sân khấu. Tuy nhiên, có không ít fan sắc đẹp cho rằng Quỳnh Anh có gương mặt chuẩn siêu mẫu, không hợp với thần thái của một Hoa hậu.

Phạm Thị Anh Thư

Anh Thư sinh năm 1997, cao 1m75, số đo hình thể 84-59-92 cm. Anh Thư từng lọt Top 15 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Top 15 Miss World Vietnam 2019, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và Top 5 Miss Universe Vietnam 2023.

Tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 vừa qua, Anh Thư là một trong những người đẹp có phong thái trình diễn tự tin nhất. Cô cũng được khen biết chọn thiết kế dạ hội tinh tế, khoe trọn hình thể đẹp. Nếu ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2024, fan sắc đẹp dự đoán Anh Thư ít nhất có thể sẽ lọt tới Top 10.

Vũ Thúy Quỳnh

Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023.

Thuý Quỳnh lọt Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023, đồng thời giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất). Với thành tích thi nhan sắc đáng nể như thế này, Thúy Quỳnh sẽ có rất nhiều lợi thế và hoàn toàn có khả năng chinh phục vương miện.

Khloé Phương Nguyễn

Khloé Phương Nguyễn sinh năm 1997, cao 1m72, từng lọt Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2016, là gương mặt nổi bật từ sau chương trình The New Mentor 2023. Khloé đã có 7 năm kinh nghiệm làm người mẫu, khả năng catwalk vô cùng tự tin.

Mặc dù phải dừng chân sớm gây nhiều tranh cãi và tiếc nuối tại chương trình, nhưng không ít fan sắc đẹp Việt lại tin rằng Khloé sẽ có thể tiến xa hơn nếu tham gia Miss Grand Vietnam 2024. Nhan sắc của cô rất đặc biệt, sẽ là một màu sắc hoàn toàn mới cho cuộc thi.

Ngô Bảo Ngọc

Sau khi dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp Ngô Bảo Ngọc cũng được gợi ý tham gia Miss Grand Vietnam 2024. Nhiều fan sắc đẹp nhận định nhan sắc của Bảo Ngọc rất hợp với Miss Grand. Tuy nhiên, do cuộc thi Miss Grand Vietnam giới hạn độ tuổi là từ 18-28 tuổi, mà Bảo Ngọc sinh năm 1995, năm 2024 cô sẽ 29 tuổi, đã quá tuổi có thể tham gia cuộc thi.