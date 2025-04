Phim cổ trang Hàn Quốc vừa chiếu đã gây sốt, nội dung đã hay còn thêm nữ chính cực xinh

HHT - Giải thưởng Baeksang lần thứ 61 (Baeksang 2025) tiếp tục vinh danh Yeom Hye Ran trong danh sách đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với bộ phim "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), đánh dấu lần thứ bảy nữ diễn viên tài năng này có cơ hội được xướng tên. Với 2 lần chiến thắng trước đó, liệu đây có phải là thời điểm cô mang về chiếc cúp thứ ba cho mình.