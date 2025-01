Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" vừa nhá hàng, fan lạ lẫm với cách mua vé

HHT - Những hình ảnh teaser của phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng vừa được hé lộ đã khiến các fan của chương trình đứng ngồi không yên, bắt đầu cuộc chiến săn vé.

Teaser phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Người Hùng "nhá hàng" loạt hình ảnh của 30 "anh trai" trên bốn sân khấu concert hoành tráng tại Hà Nội và TP.HCM. Câu nói của Quang Hùng MasterD: "Kẻ phản diện lớn nhất chính là bản thân mình. Phải lôi nó ra và đối diện với nó" trở thành tagline của phim và tạo sự tò mò cho người hâm mộ. Dựa vào tựa phim và tagline, các Hi Mom, Hi Dad kỳ vọng đây sẽ là bộ phim có sự đầu tư về nội dung và bộc lộ được những khía cạnh sâu sắc đằng sau cánh gà của các nghệ sĩ.

Chỉ sau nửa ngày "nhá hàng", teaser đã thu hút lượng xem lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Phim được ấn định lịch công chiếu vào tháng 2/2025 và đã bắt đầu mở bán vé dưới hình thức coupon quy đổi vé.

Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán sôi nổi về việc săn vé. Nhiều fan thắc mắc về độ tuổi được xem phim, một số netizen cho rằng giới hạn độ tuổi là C13, trong khi đó không ít người cho rằng trẻ em từ 6 tuổi là đã hợp quy định. Còn theo điều kiện và điều khoản trên trang bán coupon của Vieshop không đề cập giới hạn độ tuổi nào.

Một thắc mắc khác của khán giả là liệu coupon quy đổi có phải là hình thức mua vé duy nhất không vì các bộ phim chiếu tại CGV thông thường đều có thể mua trực tiếp tại hệ thống rạp. Hay coupon chỉ là hình thức bán vé sớm khi chưa có lịch chiếu cụ thể.

Điều khoản mua vé quy định: "Coupon đổi vé có hạn sử dụng trong thời gian Bộ Phim trình chiếu tại rạp. Coupon đổi vé không phải là vé xem phim, do đó Khách hàng lưu ý sử dụng Coupon đổi vé sớm để đảm bảo đổi vé xem Bộ Phim thành công."

Một số netizen cho rằng hình thức bán coupon quy đổi vé này có thể là một cách "đo lường" nhu cầu của khán giả để từ đó đơn vị phân phối lên kế hoạch về số suất chiếu, thời gian chiếu do tháng 2 cũng là thời điểm ra rạp của nhiều bộ phim Tết.