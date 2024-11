Phim Tết của Trấn Thành nhá hàng teaser trailer, có Negav xuất hiện không?

HHT - Xoài Non lần đầu tiên chủ động chia sẻ khoảnh khắc tình cảm cùng Gil Lê trên mạng xã hội. Loạt hình được dân mạng phỏng đoán là động thái ngầm công khai mối quan hệ.

HHT - Một đoạn clip ngắn của tổ đội GERDNANG biểu diễn ở Phố đi bộ Hà Nội cách đây vài năm đang được fan truyền tay nhau. Đáng nói, "giao diện gia trưởng" của HIEUTHUHAI ở thời điểm đó đã được Cris Phan chỉ điểm là do kiểu tóc.

HHT - Bài đăng so sánh concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với The Eras Tour của Taylor Swift của một khán giả Việt bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng các concert "quốc nội" vừa qua là niềm tự hào của Việt Nam, tuy vậy vẫn là khập khiễng khi đem so sánh với tour concert số 1 thế giới.