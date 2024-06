Phong cách của dàn mỹ nam Anh Trai Say Hi: HIEUTHUHAI hay ISAAC bắt mắt hơn?

HHT - Anh Trai "Say Hi" hút truyền thông sau khi lên sóng tập đầu tiên. Nhiều mỹ nam nổi tiếng như ISAAC, Song Luân, HIEUTHUHAI... gây sốt nhờ visual điển trai, gu thời trang cuốn hút.

ISAAC

Là gương mặt hút truyền thông từ trước khi chương trình lên sóng, ISAAC "chiếm sóng" trong tập 1 Anh Trai Say Hi. Anh giữ vị trí nhóm trưởng Liên quân 1 và bài hát nhóm. ISAAC được đánh giá có lợi thế lớn khi tham gia show sống còn nhờ ngoại hình sáng, kinh nghiệm hoạt động trong nhóm nhạc 365.

ISAAC, tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, cao 1m72, sở hữu hình thể săn chắc, cân đối cùng gương mặt điển trai. Nam ca sĩ người Cần Thơ xây dựng hình ảnh thời trang mang đậm dấu ấn riêng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Anh Tú Atus

Anh Tú Atus cũng là một trong những sao nam được ưu ái tại Anh Trai Say Hi. Trong tập chào sân, mỹ nam sinh năm 1993 áp đảo về thời lượng lên sóng, ghi dấu ấn nhờ tính cách dí dỏm. Nam nghệ sỹ thể hiện thái độ "quyết chiến", có chiến lược thi đấu rõ ràng. Anh giữ vị trí đội trưởng Liên quân 2, giành chiến thắng trước Liên quân 1 (Nhóm trưởng ISAAC) với cách biệt 14 điểm.

Anh Tú Atus được khán giả biết đến với vai trò diễn viên nhiều hơn ca sĩ. Sao nam gắn bó với diễn xuất trong hơn 1 thập kỷ, thành công nhờ góp mặt trong 3 bộ phim "trăm tỷ" Cua Lại Vợ Bầu, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Gặp Lại Chị Bầu.

Sở hữu sắc vóc nổi bật, Anh Tú Atus là cái tên được nhiều thương hiệu thời trang săn đón. Năm 2023, mỹ nam 9X đồng hành cùng nhiều nhà mốt trong các sự kiện trong và ngoài nước.

Song Luân

Song Luân là một trong những ngôi sao nhận được sự quan tâm của netizen khi tham gia show truyền hình Anh Trai Say Hi. Sao nam sinh năm 1991 được đánh giá là đối thủ nặng ký tại chương trình nhờ tài sắc vẹn toàn.

Song Luân ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình ăn khách Yêu Trước Ngày Cưới, Cây Táo Nở Hoa, Hậu Duệ Mặt Trời. Trong suốt hơn 1 thập kỷ, nam nghệ sỹ cũng theo đuổi ca hát nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Mãi cho đến 2022, giọng hát của "Nhím Uiza" Song Luân tại chương hình Ca Sĩ Mặt Nạ mới gây chú ý, nhận về phản hồi tích cực của công chúng. Sự xuất hiện của mỹ nam sinh năm 1991 tại chương trình Anh Trai Say Hi được cho là nỗ lực phát triển của anh ở lĩnh vực âm nhạc trong năm 2024.

Song Luân sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m80. Nam nghệ sỹ ghi điểm nhờ phong cách thời trang đa dạng, biến hóa.

Gin Tuấn Kiệt

Gin Tuấn Kiệt sinh năm 1994, là nam ca sĩ, diễn viên có tiếng của làng giải trí Việt. Anh được biết đến qua vai diễn Đức Mẫn trong sitcom Gia Đình Là Số 1 (2018). Sau đó, nam nghệ sỹ "lọt mắt xanh" nhiều đạo diễn, tham gia các dự án lớn nhỏ như 100 Ngày Bên Em, Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng, Sui Gia Hay Xui Gia... Mỹ nam 9X cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Yêu Một Người Sau Anh, Yêu Anh Sẽ Tốt Mà...

Bước vào show Anh Trai Say Hi, Gin Tuấn Kiệt được cho là sẽ đem về kết quả khả quan nhờ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Sao nam cũng được đánh giá là đối thủ nặng ký nhờ có khả năng ca hát, ngoại hình sáng sân khấu.

HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI là sao nam trẻ triển vọng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng tại Anh Trai Say Hi. Mỹ nam Gen Z nổi danh sau chương trình King of Rap. Bên cạnh visual điển trai cùng loạt hit đình đám, sao nam sinh năm 1999 được đông đảo khán giả yêu thích khi góp mặt trong 2 Ngày 1 Đêm. Tại gameshow, chàng rapper từng bị nghi ngờ về tính cách nhạt, khép kín bất ngờ gây sốt nhờ khả năng thích nghi nhanh chóng, lối đối đáp duyên dáng.

Nam rapper xuất hiện trong tập chào sân show sống còn với hình ảnh khá kiệm lời, trầm lắng ít thấy. Trong tiết mục trình diễn nhóm, sao nam sinh năm 1999 nổi bật nhờ visual sáng, câu rap đắt giá.

Nhan sắc điển trai giúp HIEUTHUHAI được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái "đẩy bìa" tạp chí. Anh chàng là KOL quen mặt trong các chiến dịch truyền thông, sự kiện của nhà mốt Louis Vuitton, Calvin Klein.

Phong cách thời trang của mỹ nam được nhiều bạn trẻ yêu thích, học hỏi theo. Anh chàng chuộng các trang phục năng động, mix & match ấn tượng. HIEUTHUHAI từng góp phần lăng xê xu hướng áo crop-top dành cho nam, làm "cháy hàng" thương hiệu giày nội địa.