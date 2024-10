Pro5 "đỉnh nóc" của 2 MC dẫn chính Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 24

HHT - Điểm cầu chính tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục do MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy đảm nhận. Chẳng kém dàn thí sinh, học vấn của 2 MC cũng thuộc hội "đỉnh của chóp" khiến netizen ngưỡng mộ.

Trận Chung kết năm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/10 với sự tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc: Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Nguyên Phú (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội). Như năm trước, tại điểm cầu chính - trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt.

MC Ngọc Huy

MC Ngọc Huy tên đầy đủ là Phạm Ngọc Huy, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh bắt đầu đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 13 đến nay. MC Ngọc Huy được yêu mến bởi lối dẫn dắt hóm hỉnh, duyên dáng.

MC Ngọc Huy được các thí sinh đặt cho các biệt danh như “thánh troll”', “vựa muối”. Anh thường xuyên tạo tiếng cười, giúp các thí sinh đỡ căng thẳng hơn trước khi thi đấu.

Nam MC sở hữu "profile" học tập xịn xò. Anh từng theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh. Nam MC là cựu học sinh chuyên Toán - Tin của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

MC Khánh Vy

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, hiện là MC nổi tiếng dẫn nhiều chương trình trên VTV và cũng là nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cô nổi lên từ năm 2016 trong một đoạn clip nói 7 thứ tiếng. Sau đó, nhiều cơ hội mới cũng mở ra, cô nàng bén duyên với công việc MC dẫn các chương trình học thuật như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up...

Khánh Vy là cựu học sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Ngoại giao. Cô còn giành được học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh vào năm 2023.

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường Lên Đỉnh Olympia trên sóng VTV3. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Khánh Vy từng bước chinh phục khán giả nhờ chất giọng truyền cảm, năng lượng tươi trẻ và tinh thần không ngừng học hỏi.

Sở hữu kênh TikTok với hơn 2,5 triệu người theo dõi, Khánh Vy cũng chăm chỉ ra những video học tiếng Anh, phát triển bản thân và truyền tải năng lượng tích cực. Chuỗi video "VyVocab", "VyTalk", "VyLog" của Khánh Vy được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ngoài ra, 4 điểm cầu phát sóng trực tiếp tại địa phương của các thí sinh lần lượt sẽ được dẫn dắt bởi 4 MC: MC Hoàng Linh (Quảng trường Nghinh Phong, Phú Yên), MC Trần Ngọc (Quảng trường Đại Đoàn Kết, Gia Lai), MC Sơn Lâm (Quảng trường Ngọ Môn, Thừa Thiên - Huế) và MC Công Tố (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).