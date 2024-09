Quân A.P bị "đào" lại clip cover, hát có đỉnh như Anh Trai "Say Hi" hiện tại?

HHT - Một video cũ của Quân A.P bất ngờ được chia sẻ lại, gây sốt trên MXH vì hình ảnh điển trai và trẻ trung.

Quân A.P lộ clip cover nhạc thời chưa debut

Trong thời gian gần đây, trên MXH Facebook rầm rộ một đoạn video, trong đó là hình ảnh Quân A.P thời còn trẻ. Đây là video mà Quân A.P cover ca khúc Tan Biến của Nguyễn Hải Phong, với hình ảnh ghi lại anh và một số bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong video, Quân A.P hát và tự đóng nhân vật, cùng một nam sinh và nữ sinh nữa làm thành câu chuyện tuổi học trò hoài niệm. Vào thời điểm đó, Quân A.P theo đuổi phong cách phong trần, nam tính và trẻ trung, theo kiểu "boy phố". Hiện tại, video này đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả trên MXH.

Không ít người xem bất ngờ với hình ảnh của Quân A.P thời xa xưa trước khi debut, khá khác biệt so với hiện tại. Tuy nhiên giọng hát của Quân A.P vẫn rất đặc trưng, dễ nhận biết. Tan Biến cũng là ca khúc mà Quân A.P từng có dịp cover một lần nữa cùng Hoàng Dũng trong chương trình EYE Contact Live, như một cách nam ca sĩ ôn lại kỷ niệm xưa.

Chàng "hoàng tử Ballad" bứt phá ngoạn mục trong Anh Trai "Say Hi"

Thực chất sự nghiệp cover nhạc của Quân A.P đã bắt đầu từ năm 2016. Khi ấy mỹ nam sinh năm 1997 đã hát lại nhiều ca khúc đình đám, trong đó có bản Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy của Trà My Idol giúp anh được chú ý nhiều hơn. Mặt khác trong video Tan Biến, nhiều khán giả cho rằng Quân A.P có phong cách giống đàn anh Tuấn Hưng. Điều này cũng dễ hiểu khi trong một phỏng vấn, Quân A.P từng xác nhận Tuấn Hưng là thần tượng và hình mẫu anh muốn hướng đến.

Năm 2019, Quân A.P chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ thông qua ca khúc Ai Là Người Thương Em. Bản Ballad này nhanh chóng bùng nổ, giúp anh nhận về giải Nghệ sĩ mới của năm. Ngay sau đó, các sản phẩm âm nhạc của Quân A.P như Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, You Are My Crush, Bông Hoa Đẹp Nhất... đều đạt thành công nhất định, trong đó Bông Hoa Đẹp Nhất còn leo thẳng lên top 1 trending của YouTube. Năm 2021, ca khúc Lời Xin Lỗi Vụng Về giúp Quân A.P trở thành Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất tại MAMA.

Quân A.P có giai đoạn 2022-2023 khá im lặng, các sản phẩm âm nhạc cũng dần dần ít đi. Phải đến năm 2024 này, Quân A.P mới gây chú ý mạnh mẽ trở lại nhờ tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi". Có khởi đầu chậm rãi, Quân A.P dần dần gây tiếng vang thông qua các sân khấu như Đầu Đội Sừng, Sau Đêm Nay, hay nhất là Regretđạt hạng 1 trending trên YouTube. Đó cũng là sân khấu mà Quân A.P làm đội trưởng, gây sốt với hình ảnh "hoàng tử" điển trai, trầm ấm và tài năng.

Hiện tại trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi", Quân A.P là một chiến binh tiềm năng, có nhiều % chiến thắng cao nhờ lực lượng người hâm mộ ngày càng hùng hậu và điểm cá nhân cao qua các vòng.