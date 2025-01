Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy mang Đảo Thiên Đường vào EP mới

HHT - Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy trở lại đường đua âm nhạc với EP đầu tay - nơi anh gửi gắm nhiều ký ức từ Đảo Thiên Đường .

Ấn tượng của Hà An Huy trong Đảo Thiên Đường là hình ảnh một "anh chàng thư giãn" cùng lối chơi nhẹ nhàng, hòa đồng. Dù ra về sớm nhưng nam ca sĩ cho biết những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi đây đã trở thành chất liệu để anh mang vào EP lần này của mình.

EP đầu tay của Hà An Huy ‘N|, không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình khám phá cảm xúc qua 7 ca khúc: I Miss You, Vắng Em, Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong, Ngã Hai Đường, và Follow Up. Mỗi bài hát mang một màu sắc riêng, dẫn dắt người nghe từ sự vui tươi, rộn ràng đến những khoảng lặng sâu lắng và khép lại bằng sự náo nhiệt, bùng nổ.

Không muốn "đóng khung" bản thân trong một màu sắc duy nhất, nam ca sĩ thể hiện sự đa dạng và phá cách trong EP lần này.

Khi nói về cách đặt tên EP "không giống ai", Hà An Huy cho biết "mọi thứ đều có lí do riêng của nó". Theo nam ca sĩ, ‘N|, không phải là một cái tên để đọc, mà là để "nhìn" và "ngắm". Những đường nét lên xuống của chữ "N" là sự ẩn dụ cho hành trình thăng trầm trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Đồng thời, khi đảo ngược thì ‘N|, trở thành IN - một từ mang nghĩa “chào đón” hoặc “bên trong”, như cách mời gọi khán giả bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc mà anh đã tạo dựng trong EP này.

Không chỉ EP ‘N|, mà tên những ca khúc cũng mang dấu ấn độc đáo, khiến khán giả phải chú ý ngay từ lần đầu tiên. Từ Anhuyungdung, Sieulieuphieu đến Pingpong, mỗi cái tên đều phản ánh tinh thần âm nhạc của nam ca sĩ. Trong số đó, Anhuyungdung là ca khúc mà Hà An Huy chọn làm track nhạc chính của EP, vì theo anh, bài hát này thể hiện rõ nhất bản sắc âm nhạc và cái tôi riêng biệt của mình.

Là Quán quân của hai chương trình Big Song Big Deal và Vietnam Idol 2023, Hà An Huy đang chứng tỏ khả năng chinh phục mọi thể loại âm nhạc từ ballad nhẹ nhàng đến các ca khúc sôi động. Với EP ‘N|, anh hứa hẹn sẽ trở thành cái tên "đáng gờm" trên đường đua âm nhạc 2025.