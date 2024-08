Quỷ Cẩu, Culi Không Bao Giờ Khóc sẽ làm nên chuyện ở Cánh Diều Vàng 2024?

HHT - Ngoài những tác phẩm điện ảnh ăn khách, giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay được "trẻ hóa" với những cái tên lần đầu xuất hiện cạnh tranh ở các hạng mục.

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng của Quỷ Cẩu, cái tên Lưu Thành Luân bất ngờ sáng lên giữa những nhà làm phim trẻ. Trước khi ra mắt, Quỷ Cẩu không thu hút quá nhiều sự chú ý dù sở hữu dàn cast kì cựu như NSND Kim Xuân, Vân Dung, Quang Tuấn, Nam Thư... Thậm chí, trên một số diễn đàn, nhiều ý kiến còn cho rằng: "Đây lại là một "thảm họa" của thể loại phim kinh dị chăng?".

Tuy nhiên, sau khi ra rạp, Quỷ Cẩu nhận về rất nhiều phản hồi tốt và chiếm được cảm tình của fan dòng phim kinh dị. Kịch bản, bối cảnh, diễn xuất, cách kể chuyện đều ghi điểm cao trong lòng khán giả. Điểm trừ lớn nhất của Quỷ Cẩu chính là phần kỹ xảo kém chất lượng. Nhiều người cho biết họ sẵn sàng chấm "10 điểm" cho Quỷ Cẩu nếu phim làm tốt cả phần kỹ xảo VFX.

Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết trong lần đầu làm phim, anh gặp nhiều khó khăn khi phải làm việc với “diễn viên 4 chân” và kỹ xảo phức tạp. Bên cạnh đó, lựa chọn chào sân bằng một phim kinh dị cũng đã là một sự mạo hiểm đáng ghi nhận. Kết quả, phim đã mang về doanh thu hơn 108 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất trước giờ tính đến thời điểm này.

Rạng sáng 25/2/2024, điện ảnh Việt Nam đã tiếp tục ghi tên vào lịch sử điện ảnh thế giới với tác phẩm Culi Không Bao Giờ Khóc do đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân thực hiện. Phim xuất sắc đánh bại 15 tác phẩm quốc tế khác để thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc nhất (GWFF Best First Feature) tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 74. Culi Không Bao Giờ Khóc còn thắng giải Phim châu Á hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF II) vào đầu tháng 7 vừa qua.

Chuyện phim xoay một phụ nữ lớn tuổi (Bà Nguyện - NSND Minh Châu) giữ chặt mối dây liên hệ với quá khứ và hai người trẻ tuổi (Vân - Hà Phương; Quang - Xuân An) đứng trước quyết định hôn nhân. Sự xuất hiện của đạo diễn Phạm Ngọc Lân và Culi Không Bao Giờ Khóc cho thấy Cánh Diều Vàng đã cởi mở hơn, tôn vinh không chỉ các tác phẩm gây sốt trong năm mà còn với những bộ phim độc lập đậm màu sắc cá nhân khác biệt.

Trong khi đó, phim điện ảnh Hai Muối cũng là ứng cử viên nặng ký khi đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Quyền Linh và đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh. NSƯT Vũ Thành Vinh nổi danh ở lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên anh tự thực hiện một phim điện ảnh. Giới làm nghề hào hứng cho rằng, sự kết hợp của người trở lại và kẻ mới bắt đầu là một ẩn số khó đoán tại Cánh Diều Vàng 2024.

Sự kiện trao giải Cánh Diều Vàng 2024 sẽ được tổ chức vào tối 10/9 tại Nha Trang.