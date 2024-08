Rap Việt 4 gây tranh cãi khi công bố rapper người Thái Lan làm huấn luyện viên

HHT - Chủ nhân "ghế nóng" đầu tiên của Rap Việt mùa 4 là F.Hero - một rapper gạo cội đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, thông tin này hiện nhận về phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Tối 21/8, Rap Việt 2024 chính thức công bố HLV đầu tiên là rapper, producer người Thái F.Hero. Trước khi làm HLV chương trình năm nay, F.Hero từng ngồi "ghế nóng" nhiều mùa The Rapper - format gốc của Rap Việt.

Bên cạnh đó, nam rapper còn được mệnh danh là “King Of Collaboration” với siêu hit Mirror Mirror kết hợp cùng Milli và Changbin (Stray Kids). HLV Rap Việt 4 cũng vừa đạt danh hiệu Asia Best Individual and Corporate Awards tại lễ trao giải Asia Top Awards 2024.

Dù hội tủ đủ cả hai yếu tố kinh nghiệm - thành tích, sự xuất hiện của F.Hero tại mùa 4 Rap Việt vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, trên mạng xã hội từng có nhiều đồn đoán về việc Rap Việt năm nay sẽ "thay mới" toàn bộ dàn HLV. Chính vì thế, netizen cho rằng việc có một giám khảo quốc tế sẽ tạo ra điểm nhấn thú vị cho chương trình. Tuy nhiên, không ít khán giả khẳng định hiện tại không thiếu rapper kỳ cựu Việt Nam "đủ sức" để ngồi "ghế nóng", do đó việc mời một rapper người Thái Lan làm HLV không thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn băn khoăn đối với việc chấm thi của F.Hero. Bởi lẽ, các thí sinh sẽ hoàn toàn trình diễn rap bằng tiếng Việt, rào cản ngôn ngữ có thể trở thành điểm "bất ổn" đối với nam rapper người Thái.