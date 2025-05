Rì-viu tầm nhìn "đu concert" ở SVĐ Mỹ Đình: Khu ngồi cao có thể bị LED chắn

HHT - Nếu bạn sắp "đu concert" K-Star Spark 2025 có G-Dragon, CL, TEMPEST... ở sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình (Hà Nội), thì dưới đây sẽ là loạt video để bạn tham khảo các góc nhìn.

Siêu concert K-Star Spark 2025 (G-Dragon, CL, TEMPEST, DPR IAN, tripleS) đã công bố sơ đồ, giá vé chính thức. Cách bố trí theo khung dọc tương tự với những đêm nhạc tổ chức tại đây như concert Born Pink của BLACKPINK hay concert Anh Trai "Say Hi". Đối chiếu với sơ đồ chỗ ngồi những đêm nhạc này với nhau, dưới đây là các góc nhìn (mang tính tham khảo) theo từng hạng vé.

FOH của K-Star Spark 2025 bố trí ở trung tâm, tương tự với concert của BLACKPINK, nên khả năng cao không chỉ CAT 5 mà một phần nhỏ của CAT 3 L1, R1 sẽ bị màn LED (trung tâm) và tháp FOH chắn tầm nhìn sân khấu.

Góc nhìn Platinum từ khu dưới sân cỏ của concert BLACKPINK, tương đương với khoảng nửa dưới của VIP 1 K-Star Spark 2025. Do bố trí sân khấu phụ của siêu concert chạm đến gần hàng đầu tiên của khu VIP 1, nên chắc chắn góc nhìn nghệ sĩ của khán giả ở K-Star Spark 2025ở Hà Nội sẽ gần hơn so với fan "đu concert BLACKPINK". Khu VIP 1 của đại nhạc hội này có vẻ đẩy ghế cao hơn so với Platinum của concert Born Pink.

Và dĩ nhiên, "phú bà/ phú ông" "chốt đơn" vé S-VIP sẽ có góc nhìn cận sân khấu nhất. Theo ban tổ chức, vé sẽ trả thứ tự theo thứ tự lượt mua, nên những ai sở hữu số ghế ở khu vực gần đường chạy dài và sân khấu phụ được cho là vị trí đắc địa nhất vì có thể bắt trọn mọi góc.