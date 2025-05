Rộ "hint" dàn cast Running Man mùa 3: Trấn Thành - Lan Ngọc tái xuất, thêm một "anh trai" gây tò mò

HHT - Đông đảo netizen dự đoán Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc, Trấn Thành, Anh Tú Atus sắp quay chung chương trình "Running Man Việt Nam - Chạy Ngay Đi" mùa 3.

Mới đây, "chị đẹp" Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ đoạn clip quay "tiểu phẩm mấy giờ đón em" cùng "anh tài" Liên Bỉnh Phát. Phần nội dung hài hước, diễn xuất nhập tâm của hai diễn viên khiến fan cười nắc nẻ.

Nhiều khán giả tinh ý suy đoán rằng màn gặp gỡ này có thể liên quan đến quá trình ghi hình cho chương trình Running Man mùa 3 (Chạy Ngay Đi). Nhiều bình luận để lại như: "Giống gặp nhau quay Running Man vậy ta", "Running Man thật hả, 4 năm rồi đó, hy vọng sẽ có dàn cast mùa 1",...

Ở diễn biến khác, hậu Anh Trai "Say Hi", Trấn Thành và Anh Tú Atus bỗng xuất hiện cùng nhau, ăn mặc chung phong cách áo sơ mi ca-rô, cùng nhau "đu trend" TikTok. Đoạn clip "Chị hiểu cho em" nhanh chóng viral mạng xã hội với hơn 5,5 triệu lượt xem.

Thế nhưng sau khi nhận tín hiệu từ Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát, netizen bắt đầu đặt nghi vấn Trấn Thành và Atus sẽ là hai cái tên tiếp theo có khả năng góp mặt trong đội hình Running Man Việt Nam mùa 3. Cùng với đó, "anh tài" Liên Bỉnh Phát có hành động đáng ngờ khi chia sẻ một bức ảnh ngồi cùng ông xã Diệu Nhi và nhanh chóng xóa bài đăng.

Liên kết loạt "hint", nhiều ý kiến cho rằng 4 gương mặt đầu tiên của Chạy Ngay Đi sẽ gồm có "khủng long" Trấn Thành, "mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát, "át chủ bài" Lan Ngọc và Anh Tú Atus.

Mới đây, netizen còn tìm được điểm chung trong một clip do diễn viên Quang Tuấn chia sẻ. Nam diễn viên Địa Đạo thích thú: "Thắng đời 30 - 0 , Em Xinh Quang Tuấn nhá nhẹ live stage collab với khách mời đặc biệt trong Em Xinh Say Hi" - Anh Tú Atus.

Đáng nói, "anh trai" Atus xuất hiện với trang phục giống với lúc xuất hiện cùng Liên Bỉnh Phát. Từ đó, các "thám tử mạng" suy luận nhiều khả năng Quang Tuấn, Atus và Liên Bỉnh Phát đang ở cùng một địa điểm, chuẩn bị cho một chương trình - có thể là Running Man Việt Nam mùa 3.

Về các thành viên còn lại để tham gia cuộc đua đòi hỏi thể lực, trí tuệ và mưu mẹo, người hâm mộ các mùa của Running Man hy vọng "thánh chơi dơ" BB Trần, "thỏ trắng" Jun Phạm, "thỏ đen" Ngô Kiến Huy, "voi biển" Trương Thế Vinh sẽ tái xuất.

Vào cuối tháng 2, nhà sản xuất xác nhận Running Man Việt Nam chính thức quay trở lại mùa 3, sẽ được ghi hình và phát sóng trong năm 2025 khiến nhiều khán giả phấn khích.

Dạo đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán một số nghệ sĩ mới sẽ góp mặt như Tiến Luật, Diệu Nhi, HURRYKNG,... Dẫu vậy, các thông tin này nhanh chóng bị chính chủ bác bỏ. Tiến Luật từng đăng đàn giãi bày sau khi có những phản ứng trái chiều về tin đồn anh sẽ làm host thay thế Trấn Thành hay Trường Giang trong mùa mới.

Nam diễn viên chia sẻ: "Dạ! Em không tham gia Running Man mùa 3. Em không nhận được lời mời cũng như gợi ý. Nên đừng tấn công em. Em không thay ai hết vì không có tham gia. Em biết trình em tới đâu".