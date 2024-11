Rò rỉ sơ đồ và giá vé concert "Anh Trai Say Hi" ở Hà Nội, thực hư thế nào?

HHT - Trên Threads cũng như các hội nhóm trao đổi, mua bán vé concert "Anh Trai Say Hi" đang lan truyền bức ảnh được cho là sơ đồ concert tại Hà Nội. Nếu coi đây là sơ đồ đúng, người hâm mộ có thể tham khảo điểm nhìn từ concert "Born Pink" của BLACKPINK tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình vào năm ngoái.

Ngày 1/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là sơ đồ khu vực sân khấu của concert Anh Trai "Say Hi". Tuy nhiên, đây không phải sơ đồ chính thức, mà nhiều khả năng chỉ là một bản tự thiết kế của người hâm mộ. Hiện tại, các trang thông tin của ban tổ chức Anh Trai "Say Hi" chưa có động thái công bố giá vé hay sơ đồ chính thức.

Một số khán giả đưa ra "thuyết âm mưu", có thể đây là chiêu thức thăm dò phản ứng của fan từ ban tổ chức. Nếu giá vé concert tại Hà Nội cũng trong khoảng giá như trên, người hâm mộ đánh giá đây là mức hợp lý.

Với trường hợp concert của Anh Trai Say Hi D-3 cũng có bố trí như bản thiết kế trên, thì sơ đồ khá giống với đêm diễn của BLACKPINK tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình năm ngoái.

Cả hai đều xếp sân khấu theo chiều dọc. Sân khấu của concert Anh Trai "Say Hi" có thể sẽ chạy dài và mở rộng hơn về 2 bên cánh so với concert của BLACKPINK.

Từ sơ đồ của concert BLACKPINK, khán giả có thể đối chiếu với sơ đồ của Anh Trai "Say Hi" để nắm bắt cơ bản điểm nhìn của từng hạng vé.

Sơ đồ bên trên chỉ mang tính tham khảo. Khán giả vẫn cần phải chờ phía ban tổ chức lên tiếng chính thức để xác định hạng vé muốn mua. Điều chắc chắn nhất hiện tại là đơn vị phân phối vé cho concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội là Ticketbox, không phải đơn vị V. như 2 đêm trước.