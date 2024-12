Rộ thông tin concert Anh Trai Say Hi D-4 vắng bóng nhiều "anh trai", nghệ sĩ hỗ trợ

HHT - Phần lớn những sự vắng mặt này được fan chỉ ra từ xung đột về lịch trình đã được công khai hoặc các đơn vị liên quan lên kế hoạch trước đó.

Trước sức nóng của concert Anh Trai Say Hi (ATSH) D-3 diễn ra vào ngày 7/12, những khán giả chưa thể sở hữu vé vỡ oà khi Ban Tổ chức bất ngờ công bố tổ chức thêm một đêm concert D-4 tại Hà Nội chỉ cách concert D-3 hai ngày, tức vào ngày 9/12. Tuy nhiên do lịch trình các sự kiện biểu diễn cuối năm dày đặc nên sau khi thông tin về concert D-4 được công bố, netizen không khỏi nghi ngại về khả năng tham gia của các "anh trai", có lẽ sẽ không được đầy đủ như các đêm trước được lên kế hoạch dài hơi trước đó.

Trên mạng xã hội Threads, người hâm mộ chỉ ra rằng concert ATSH D-4 sẽ không có sự xuất hiện của "anh trai" Anh Tú (Tú Voi) vì anh đã có lịch trình quay chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mùa 4 (XHTDDRLX4). Từ đó, fan cho rằng đồng nghiệp của anh - nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc góp giọng trong ca khúc Regret - cùng tham gia XHTĐRLX4 cũng sẽ "vắng bóng" tại đêm diễn thứ 4 của concert ATSH.

Khả năng không tham gia concert của Lâm Bảo Ngọc đã đưa các fan vào tâm trạng "rối bời" vì ca khúc Regret (Lâm Bảo Ngọc, Quân A.P, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Quang Trung thể hiện) sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi giọng ca nữ này. Như vậy các fan dự đoán rằng khả năng cao Regret sẽ không được biểu diễn tại D-4.

Song trước spoil cực mạnh đến từ Quân A.P - một trong những thành viên tham gia thể hiện ca khúc Regret - fan yên tâm phần nào khi anh tiết lộ concert D-3 sẽ có bản hit này.

Bên cạnh đó, xuất hiện tin đồn có thêm nhiều anh trai sẽ không xuất hiện tại D-4.

Theo đó, các anh trai được "điểm" tên gồm: Song Luân, Công Dương, Quang Trung, Hùng Huỳnh, Vũ Thịnh... Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận từ "chính chủ" và Ban Tổ chức nhưng các fan đã "soi" ra lịch trình quảng bá phim của "Cụ Sinh" Song Luân và anh trai Công Dương có khả năng trùng vào ngày diễn ra concert ATSH D-4 và có thể hai nghệ sĩ này sẽ vắng mặt.