Running Man Vietnam 3: Anh Tú Atus là thành viên chính, netizen nói gì?

HHT - BTC Running Man Vietnam mùa 3 (Chạy Ngay Đi) tiếp tục cho khán giả "xé túi mù" thành viên tiếp theo - cũng là gương mặt hoàn toàn mới: "Anh trai" Anh Tú Atus.

Anh Tú Atus chính là thành viên thứ sáu của Running Man Vietnam mùa 3. "Tôi đến rồi đây! "Chạy Ngay Đi" nhé" - "thư ký Bùi" hóm hỉnh. Lần đầu tham gia dàn cast của một show truyền hình thực tế, Anh Tú Atus nhận về nhiều kỳ vọng từ FC Galaxy. Người hâm mộ chờ đợi những "mảng miếng ê hề", cách chơi game mưu mẹo của nam diễn viên.

Dù là "mầm non" của Running Man Vietnam 3, Anh Tú Atus lại không xa lạ với các thành viên. Bộ ba Anh Tú Atus - Trấn Thành - Lan Ngọc từng có "bùng binh tình yêu" trong phim điện ảnh Cua Lại Vợ Bầu. Bên cạnh đó, ông xã Diệu Nhi - Quang Trung cũng là cặp bài trùng, thường xuyên "sĩ" và thích tiểu phẩm tại Anh Trai "Say Hi".

Chính vì thế, khán giả khẳng định nam diễn viên sẽ sớm "hòa tan" với các thành viên còn lại. Vốn có khả năng "nhảy số" nhanh, Anh Tú Atus được dự đoán sẽ dễ dàng "cân" các thử thách thiên về trí tuệ, tính toán. Ở trò chơi xé bảng tên hoặc yêu cầu thể lực cao, Anh Tú Atus có thể cần thêm thời gian để làm quen và bắt kịp với các "gương mặt thân quen", có kinh nghiệm tham gia mùa trước như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc.

Trước thềm lên sóng, các thành viên của Running Man Vietnam mùa 3 đã tích cực "đu trend" cùng nhau. Màn "hơn thua" của Trấn Thành - Quang Tuấn hay Trấn Thành - Atus khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Đa số đếm ngược ngày chương trình lên sóng để được xem những pha tương tác "mặn mòi" của các thành viên.