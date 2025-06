Running Man Vietnam 3: Trấn Thành tiết lộ áp lực do tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

HHT - Lamoon Diễm Hằng là ai mà chỉ sau 1 đêm livestage Em Xinh Say Hi đã chiếm sóng "Threads City" bởi visual trong veo và giọng ca ấn tượng?

HHT - Xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi", các nghệ sĩ nữ khiến fan thích thú khi từng có duyên gặp gỡ, làm việc cùng các Anh Trai "Say Hi" từ nhiều năm về trước.