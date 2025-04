Sắc vóc các cô vợ cực phẩm của Lee Dong Wook trong phim "Bảo Hiểm Ly Hôn"

HHT - Dàn mỹ nhân sánh đôi với Lee Dong Wook trong "Bảo Hiểm Ly Hôn" sở hữu sắc vóc cuốn hút. Nữ chính Lee Joo Bin ghi điểm nhờ phong cách công sở thanh lịch, dễ ứng dụng, trong khi nữ phụ Lee Da Hee nổi bật với vẻ ngoài cá tính, quyền lực.

Nam chính No Ki Jun (Lee Dong Wook) trong Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) trải qua 3 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Anh quyết định thành lập "biệt đội" phát triển gói "bảo hiểm ly hôn". Danh tính dàn vợ cũ của No Ki Jun được tiết lộ qua các tập phát sóng khiến khán giả thích thú.

Lee Da Hee được nhận xét là người vợ cũ có sắc vóc ấn tượng nhất của Lee Dong Wook trong Bảo Hiểm Ly Hôn. Cô vào vai Jeon Na Rae, là người vợ đầu tiên của nam chính, chia tay do không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Jeon Na Rae gặp lại No Ki Jun tại công sở với tư cách Phó Chủ tịch điều hành, cấp trên của anh.

Lee Da Hee gây sốc visual ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện. Vẻ ngoài tự tin, cá tính của nhân vật thể hiện ngay trong kiểu tóc bob ép thẳng, trang sức nổi bật, lối trang điểm sắc sảo. Những bộ cánh có phần cầu vai vuông vức, tông màu trung tính khắc họa hình ảnh người lãnh đạo quyết đoán, có phần sắc lạnh.

Lee Da Hee sở hữu lợi thế lớn về ngoại hình từ chiều cao 1m76, nhan sắc kiêu kì. Mỹ nhân xứ Hàn bước vào độ tuổi 40 nhưng sắc vóc trẻ trung của cô luôn khiến netizen trầm trồ trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Jo Bo Ah tham gia Bảo Hiểm Ly Hôn với vai trò diễn viên khách mời. Trong lần tái hợp thứ 3 cùng Lee Dong Wook, Jo Bo Ah trở thành vợ cũ của anh. Cả hai chia tay vì thế giới quan khác biệt, vợ cũ của Ki Jun sau đó xuống tóc đi tu.

Lee Joo Bin thủ vai nữ chính Kang Han Deul, được dự đoán sẽ phát triển quan hệ tình cảm với Lee Dong Wook trong những diễn biến mới của Bảo Hiểm Ly Hôn.

So với nữ phụ Lee Da Hee, gu thời trang của nữ chính Han Deul thanh lịch, nền nã, có tính ứng dụng cao. Sắc màu pastel ngọt ngào, trang sức tinh tế tô điểm cho tạo hình công sở của Lee Joo Bin.