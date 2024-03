Sắc vóc Kim Go Eun - Nữ pháp sư phim "Exhuma": Nhan sắc đẹp lạ, đại sứ Chanel

HHT - Nữ pháp sư phim "Exhuma" nhận được nhiều sự chú ý nhờ sở hữu khả năng diễn xuất đầy ấn tượng, nhan sắc đẹp lạ. Năm 2019, Kim Go Eun là diễn viên nữ đầu tiên trở thành đại sứ Chanel tại Hàn Quốc.

Exhuma - Quật Mộ Trùng Malà tác phẩm điện ảnh gây sốt phòng vé, trở thành phim kinh dị đầu tiên của Hàn Quốc chạm mốc 7 triệu khán giả, doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Số liệu từ Box Office Vietnam cho biết tính đến ngày 19/3, Exhuma vượt mốc 1 triệu vé, đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày khởi chiếu tại Việt Nam.

Kim Go Eun là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong "bom tấn" kinh dị. Tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm, cô hóa thân thành công vào vai diễn nữ pháp sư trẻ tuổi Hwa Rim. Phần thể hiện xuất sắc được kỳ vọng sẽ giúp Go Eun "đại thắng" nhiều giải thưởng lớn cuối năm nay.

Kim Go Eun, sinh năm 1991 là nữ diễn viên thuộc phái thực lực của làng giải trí Hàn. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim lớn như: Yêu Tinh (Goblin), Bẫy Tình Yêu (Cheese In The Trap), Quân Vương Bất Diệt (The King: Eternal Monarch)... Trong hơn một thập kỷ làm nghề, cô bỏ túi cho mình nhiều giải thưởng danh giá: Diễn viên mới xuất sắc tại Rồng Xanh 2012, Daejong 2012, Nữ chính xuất sắc tại Rồng Xanh 2022.

Truyền thông Hàn nhận định Kim Go Eun sở hữu nhan sắc "lệch chuẩn". Cô không chạy theo xu hướng mắt hai mí, gương mặt V-line mà gây thương nhớ nhờ visual đậm chất Á Đông. Đôi mắt một mí, gương mặt bầu bĩnh cùng khí chất, thần thái vượt trội trở thành dấu ấn riêng của Kim Go Eun.

Nét đẹp lạ cùng thân hình mảnh mai cân đối của nữ diễn viên sinh năm 1991 "lọt mắt xanh" Chanel. Cô là nữ diễn viên đầu tiên trở thành đại sứ nhà mốt Pháp tại Hàn Quốc vào năm 2019. Trong suốt thời gian đồng hành cùng thương hiệu, cô nhận được đãi ngộ đặc biệt, kiến tạo nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Kim Go Eun hiện là đại diện Hàn Quốc duy nhất quảng bá dòng đồng hồ J12 của thương hiệu Chanel, cùng với Trần Vỹ Đình và Châu Tấn thuộc thị trường Trung Quốc.