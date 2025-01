Sắc vóc vạm vỡ, điển trai của 3 mỹ nam giành vé gia nhập "Địa Ngục Độc Thân 4"

HHT - Địa Ngục Độc Thân 4 đổi luật chơi, cùng lúc có thêm 3 mỹ nam được giới thiệu tới dàn cast nữ. Tuy nhiên, khán giả tiếc nuối khi chỉ 1 người được giữ lại. Đó là ai?

Địa Ngục Độc Thân - Single's Inferno 4 cho thấy nhiều thay đổi về thể lệ sau 4 tập phát sóng. Ở nửa cuối tập 4, tất cả thí sinh nữ được di chuyển tới Đảo Thiên Đường, gặp gỡ cùng lúc 3 mỹ nam mới bao gồm Hong Seung Bo, An Jong Hoon, Kwon Ki Ha.

Hong Seung Bo là người bước vào đầu tiên. Anh cho biết bản thân thường được nhận xét là trông dữ tợn ở ấn tượng đầu nhưng sẽ thú vị và dễ chịu sau khi trò chuyện. Mỹ nam ghi điểm với dàn cast nữ nhờ má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Tôi thường không do dự với cảm xúc của mình. Mọi người có thể sẽ nảy sinh tình cảm với tôi trước khi bạn nhận ra điều đó và chúng ta sẽ hẹn hò." - Hong Seung Bo trả lời phỏng vấn.

An Jong Hoon được Si An nhận xét "khác biệt hoàn toàn so với những người ở Đảo Địa Ngục". Tương tự Seung Bo, anh này cũng cho biết bản thân thường được nhận xét là có diện mạo hơi lỗ mãng nhưng có khía cạnh tươi sáng, chu đáo.

Kwon Ki Ha là ứng cử viên cuối cùng được giới thiệu, có nét cuốn hút đối lập giữa gương mặt dễ thương và hình thể vạm vỡ. Anh tự tin về khả năng chăm sóc cơ thể, thích sự trưởng thành hấp dẫn của phụ nữ hơn tuổi.

Dàn cast nữ được trao cơ hội trò chuyện 1:1 lần lượt với các nhân vật mới này trong khoảng thời gian 10 phút. Sau đó, chương trình công bố chỉ 1 trong 3 mỹ nam có tấm phiếu chính thức gia nhập đường đua Địa Ngục Độc Thân 4, dựa trên bình chọn từ phía các sao nữ.

Netizen đồn đoán về danh tính của người chiến thắng thông qua preview tập mới. Dựa trên trang phục, có khả năng Hong Seung Bo là thí sinh gia nhập dàn cast nam. Anh mặc quần trắng, đi sandal tương đồng với hình ảnh thoáng qua trong preview.

Kwon Ki Ha là ứng cử viên sở hữu mức độ nổi tiếng nhất nhì dàn cast, hiện có 634K người theo dõi trên Instagram. Anh theo dõi tài khoản Netfilx Hàn Quốc, điều này khác so với hai thí sinh còn lại. Điều này có thể là tín hiệu khả quan về việc anh có thể gia nhập Single's Inferno.

Kết quả sẽ chính thức được công bố trong tập 5 Địa Ngục Độc Thân 4, phát sóng thứ Ba, 21/1 trên Netflix.