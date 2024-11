Săn vé concert Anh Trai "Say Hi" D-4: Hạng vé thấp "bay" nhanh, sát sân khấu còn nhiều

HHT - Săn vé concert Anh Trai "Say Hi" D-4 dễ thở hơn D-3, nhưng nhiều fan vẫn trắng tay vì vé "cháy" nhanh. Tin đồn chuyển vé giữa các ngày đã bị phủ nhận.

9:00 sáng ngày 28/11, cuộc đua "săn vé" concert Anh Trai "Say Hi" D-4 với sự chuẩn bị từ các fan. Mặc dù tình hình được nhiều fan nhận xét là "dễ thở" hơn so với những ngày trước, số người chờ xếp hàng trên hệ thống đặt vé vẫn khá đông.

Một số khán giả tỏ ra bất ngờ khi dễ dàng mua được vé trong buổi sáng. Có người hài hước chia sẻ: "Không tin có thể mua được vé với mạng 2 vạch ở trường" hay "Tui thấy nhiều nhưng trộm vía mua được vé rồi, lần này ổn hơn D-3". Những ai đã thành công còn không quên “nhả vía” để tiếp thêm động lực cho những người đang vật lộn trước màn hình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm suôn sẻ. Chỉ sau vài phút, một số khu vực "hot" như CAT đã nhanh chóng rơi vào trạng thái "cháy vé". Một người chia sẻ: "9:02 tui vào được là đã thấy hết cat rồi ấy". Đặc biệt, một khán giả xếp thứ tự hàng chờ tận 39 cũng đành ngậm ngùi vì không thể mua được vé CAT 1A yêu thích.

Sự "biến mất" nhanh chóng của vé ở một số khu vực khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự xuất hiện của phe vé. Một fan bức xúc: "D-3 ôm vé chưa đã hay sao mà D-4 xuất hiện nữa vậy".

Tuy nhiên, đây không phải là kiếp nạn duy nhất của concert Anh Trai "Say Hi" D-4. Trước đó, vào tối ngày 27/11, một tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vé của concert ngày 7/12 (concert D-3) bị chuyển sang ngày 9/12 (concert D-4) vì "mở bán vượt sức chứa". Tuy nhiên, trang TicketBox đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là thông tin sai lệch và khuyến cáo khán giả không nên tin vào các nguồn không chính thống.