Sao Việt chọn cùng một tên cho con gái: Mang ý nghĩa gì mà được yêu thích đến thế?

HHT - Netizen phát hiện rất nhiều sao Việt đã "đụng hàng" trong chuyện đặt tên cho con gái. Đây cũng là cái tên được rất nhiều người yêu thích trong vài năm gần đây.

Nhân dịp con gái đầu lòng tròn một tuổi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã thoải mái công khai diện mạo đáng yêu của em bé. Trong bộ ảnh chụp cùng bố mẹ, nhóc tì rất lém lỉnh, dễ thương, có nụ cười tươi giống mẹ.

Khi khoe ảnh chụp trong tiệc thôi nôi của con gái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã để lộ tên cô bé là Tuệ An. Những năm gần đây, cái tên này rất phổ biến, được nhiều bố mẹ chọn cho con gái cưng của mình vì nghe rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Như diễn viên Thu Quỳnh khi sinh con gái cũng đặt tên là Tuệ An. Hẳn người mẹ nào cũng gửi gắm rất nhiều ước mong cho con gái cưng, mong con lớn lên vừa có cuộc sống bình an, vừa thông tuệ hiểu biết như cái tên của mình.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh có ba con gái, và cô con gái thứ hai cũng tên Tuệ An. Cả ba nhóc tì đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt Tuệ An được khen giống Phạm Quỳnh Anh nhất. Nữ ca sĩ từng khoe Tuệ An học rất giỏi, từng được đặc cách lên thẳng lớp 2 mà không cần trải qua lớp 1 sau khi vượt qua bài kiểm tra đầu vào của trường quốc tế.

Cả ba cô con gái nhà Phạm Quỳnh Anh đều có tên đệm là Tuệ: Tuệ Lâm, Tuệ An rồi Tuệ Nhi. Rất nhiều người đã khen Phạm Quỳnh Anh khéo chọn tên cho con, khi cô bé nào cũng có cái tên rất đẹp và ý nghĩa.

An cũng là cái tên được nhiều người yêu thích, với hy vọng cuộc sống của con sẽ luôn bình an, yên ổn. Như Suti, con gái thứ hai của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - người mẫu Thúy Hạnh có tên khai sinh là Gia An.