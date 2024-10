Sao Việt lên đồ Halloween: MAYonair chơi lớn, màn cosplay xịn nhất thuộc về ai?

HHT - MAYonair chơi lớn nhập vai từ "Bỗng Dưng Muốn Khóc" cho tới "Tây Du Ký". Gia đình Salim gây bão mạng xã hội. Trong khi đó, Phương Ly có hai tạo hình đối lập mùa Halloween 2024.

Sao nữ năng nổ nhất mùa Halloween 2024 tính tới thời điểm hiện tại có lẽ là MAYonair. Trước thềm Halloween, MAYonair chiêu đãi người hâm mộ tới tận 3 tạo hình hóa trang. Cô nàng nhập vai từ cô gái bán sách dạo tên Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, yêu tinh nhền nhện trong Tây Du Ký cho tới Cá Hộp 3 Cô Gái.

Thảo Nhi Lê tái hiện lại những tạo hình "chặt chém" của Lisa BLACKPINK trên sân khấu Rockstar, Moonlit Floor thuộc khuôn khổ Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Bên cạnh đó, Á hậu Miss Universe Vietnam 2022 cũng góp mặt trong bộ hình Halloween của Quỳnh Anh Shyn, đảm nhận vai yêu tinh nhền nhện trong Tây Du Ký.

Tú Hảo đẹp siêu thực khi nhập vai nữ chiến binh thủy thủ Sailor Moon. Bộ hình Halloween của Quán quân The Face 2017 nhận được nhiều lời khen từ các tín đồ thời trang nhờ mức độ tương đồng cao.

Phương Ly có hai tạo hình Halloween đối lập. "Vợ quốc dân" khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung khi hóa thân thành thỏ trắng, diện mẫu đầm dáng bí thời thượng trong một sân khấu trình diễn ngày 27/10. Sau đó, Phương Ly "đại náo sân pickleball" với trang phục Tôn Ngộ Không.

Bộ đôi "anh tài" Jun Phạm - Duy Khánh kỷ niệm 10 năm tình bạn, nhập vai Joker, Harley Quinn nhân dịp Halloween.

"Cô em trendy" Khánh Linh cùng chồng tái hiện khung cảnh đẹp như tranh của bộ phim điện ảnh Hồng Kông - In the Mood for Love. Bộ trang phục sườn xám được chính tay cô thiết kế và hoàn thiện sau hơn 3 tháng học may.

Bộ ảnh Halloween hot nhất 2024 gọi tên gia đình Salim, Long Hạt Nhài và Pamela Hải Đường. Lấy cảm hứng từ bộ phim cổ trang Thần Điêu Đại Hiệp, gia đình Hạt Nhài hút hơn 150K lượt "thả tim" chỉ sau 9 giờ đăng tải.

Châu Bùi đầu tư nhiều bộ hình hóa trang dịp Halloween 2024. Các tín đồ thời trang chưa hết trầm trồ với hình tượng nữ chiến binh báo thù Rayne (BloodRayne) thì Châu Bùi tiếp tục tung loạt hình cosplay Miêu Nữ (Catwoman).

Quỳnh Anh Shyn tái hiện khung cảnh kinh điển trong Tây Du Ký. Bộ ảnh có sự góp mặt của nhiều khách mời đình đám: Tuimi, Tú Hảo, Chloe Nguyễn, MAYonair...