Sau Bùi Khánh Linh, đến lượt Hà An Huy vướng ồn ào vì tham gia Đảo Thiên Đường

HHT - Hà An Huy dừng chân ở vòng loại trừ thứ hai trong "Đảo Thiên Đường". Sao nam nhỏ tuổi nhất show hẹn hò vừa bị dân mạng khui ra loạt bằng chứng đã có người yêu lâu năm.

Hà An Huy là người chơi nam nhỏ tuổi nhất Đảo Thiên Đường. Anh chàng có hành trình bị khán giả nhận xét là hơi mờ nhạt tại show hẹn hò, dừng chân sau vòng loại trừ thứ hai.

Xuyên suốt hành trình, Hà An Huy không xây dựng mối quan hệ tình cảm với người chơi nữ nào. Anh chàng nhập cuộc chậm tại show hẹn hò, "lép vế" trước những cái tên sở hữu vóc dáng nổi trội, tính cách sôi nổi như Mạnh Kiên, Michael Trương.

Trong tập 5, An Huy có lần hiếm hoi thể hiện tình cảm tới Hoo Yeon, lựa chọn cô là đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ không có cơ hội phát triển vì phía nhà trai có thái độ tương đối thụ động, gượng gạo. Sau đó, Hà An Huy có thêm vài lần hẹn hò cùng Quyên Qui - sao nữ gia nhập nhà chung ở tập 8. Mối quan hệ nhanh chóng trở thành... "chị em thân thiết".

Hà An Huy luôn là thí sinh nằm trong top nguy hiểm, không nhận được phiếu bầu chọn trái tim từ sao nữ nào. Ấn tượng của dàn cast, ban bình luận về Hà An Huy chỉ là một cậu em hướng nội, dễ mến, có tài ca hát.

Nhiều tin đồn bên lề chỉ ra thái độ hời hợt của Hà An Huy đến từ nguyên nhân anh đã có bạn gái ngoài đời. Khán giả lan truyền video tổng hợp bằng chứng về vấn đề này, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Một tài khoản Instagram tên N.V được nhìn thấy cập nhật nhiều nội dung tình cảm cùng một nhân vật nam có vóc dáng tương đồng với Hà An Huy. Tài khoản cá nhân của Hà An Huy cũng theo dõi bạn nữ, tích cực tương tác trong các bài đăng của cô. Thông qua các mốc thời gian trên bài đăng, khán giả phát hiện đây là thời điểm trước khi Hà An Huy tham gia Đảo Thiên Đường. Tới nay, nam ca sĩ vẫn duy trì trạng thái theo dõi tài khoản của "bạn gái tin đồn".

Tương tự trường hợp của Á hậu Bùi Khánh Linh, phần đông khán giả có nhiều phản ứng tiêu cực khi biết về tin đồn này của Hà An Huy. Trong khi đó, một số người hâm mộ đặt ra khả năng Hà An Huy thực sự độc thân tại thời điểm ghi hình chương trình, khi anh tạm chia tay với bạn nữ và hai người hàn gắn sau đó. Cho đến hiện tại, Hà An Huy chưa có động thái lên tiếng về ồn ào trên.