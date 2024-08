Sau khi gửi đơn tố cáo Hoàng Thùy, Thanh Hằng bất ngờ có phát ngôn bóng gió "chuyện cũ"?

HHT - Ồn ào "Thanh Hằng doesn't want" đã khép lại với động thái Thanh Hằng gửi đơn tố cáo Hoàng Thùy đưa thông tin sai lệch. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên "Mẹ Chồng" lại vừa có động thái gây xôn xao.

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng đăng tải "tiểu phẩm" chen đường với stylist Hoàng Ku. Đặc biệt, nữ siêu mẫu đính kèm caption "nhắc nhở" người bạn: "Đường chị đang đi, em chen vào rồi bảo chị ép em". Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp "ẩn ý" nhắc về lùm xùm với Hoàng Thùy. Bởi lẽ, cách xưng hô "chị - em" và cách dùng từ "chen", "ép" được cho là đang đề cập tới drama "Thanh Hằng doesn't want" mà Hoàng Thùy từng khơi mào trên mạng xã hội.

Vào tháng 7/2024, Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ câu chuyện bản thân "bị chèn ép và bị loại khỏi vị trí giám khảo Miss Universe một cách vô lý". Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 còn gọi thẳng tên Thanh Hằng và khẳng định đàn chị là người "không muốn" mình cùng ngồi chung trong hội đồng BGK.

Đáp trả lại hình ảnh chụp tin nhắn "Thanh Hằng doesn't want" của Hoàng Thùy, Thanh Hằng đăng tải hình ảnh bản thân được tặng hoa cùng với chiếc thiệp "Mr. V really wants you". Sau đó, nữ siêu mẫu đưa đơn tố cáo Hoàng Thùy đưa thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.