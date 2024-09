Sau khi kết thúc hành trình Anh Trai "Say Hi", Anh Tú Atus hiện giờ ra sao?

HHT - Một số netizen đặt nghi vấn Negav sẽ góp mặt trong phim điện ảnh chiếu Tết của Trấn Thành sau khi "soi" một chi tiết trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi".

HHT - Một câu nói tưởng như không có gì to tát của Khánh Vy trong show thực tế với Hoa hậu Thùy Tiên lại đang gây ra tranh cãi. Do Khánh Vy vẫn quen kiểu nói chuyện “thảo mai” hay cư dân mạng đang hiểu lầm cô?

HHT - Là lựa chọn ra mắt nhóm nhạc của nhiều khán giả, việc JSOL không nằm trong đội hình Best Five tại Anh Trai "Say Hi" để lại không ít tiếc nuối.