Set diễn của Wean có gì: Tình cũ bất ngờ xuất hiện, “người mới” công khai lộ diện

HHT - Trong đêm diễn 24/11, WEAN LE đã khiến khán giả xúc động khi mời Naomi xuất hiện trên sân khấu. Đặc biệt, nam rapper còn "gây bão" khi gọi một khách mời khác là “vợ”.

Tại GENfest 2024, WEAN LE đã thổi bùng sân khấu với một set diễn 45 phút trọn vẹn. Nam rapper đã đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và tái hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi mình. Điểm nhấn của phần trình diễn là khoảnh khắc WEAN LE mời Naomi xuất hiện trên sân khấu để cùng làm sống lại những kỷ niệm đẹp của cặp đôi.

She Saidlà ca khúc gắn liền với Naomi và WEAN LE nhưng kể từ khi cả hai "đường ai nấy đi", She Said chưa từng một lần vang lên trên sân khấu chung của họ. Trong màn trình diễn này, điều đặc biệt khiến khán giả quan tâm là sự tương tác tự nhiên giữa WEAN LE và Naomi như "chưa hề có cuộc chia ly".

Kết thúc phần trình diễn, Naomi vẫn nán lại trên sân khấu cùng WEAN LE. Trước hàng triệu khán giả, WEAN không giấu được cảm xúc và chia sẻ: "Thật ra WEAN cũng biết Naomi đã phải rất khó khăn khi nhận lời giúp đỡ mình, chuyện này đâu có dễ dàng gì". Dù vậy, Naomi vẫn có mặt cùng WEAN hoàn thành trọn vẹn ca khúc She Said với tư cách là một người bạn. Trước khi Naomi rời đi, WEAN LE xúc động cảm ơn: "Thanks for coming to my life".

Xua tan không khí trầm lắng và khép lại set diễn của mình, WEAN tiếp tục mang đến một làn gió mới khi mời lên sân khấu “bầu trời mới” của mình - HURRYKNG. Đặc biệt, ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, WEAN LE không ngần ngại công khai "mối quan hệ" đặc biệt với HURRYKNG, gọi anh là "vợ" và chia sẻ: "Mình rất vui khi được hát với vợ mình hai ngày liên tiếp".

Trước đó vào ngày 17/5/2023, WEAN LE và Naomi đã chính thức xác nhận chia tay sau một thời gian dài yêu nhau. Trên trang cá nhân, họ chia sẻ: "Hiện tại, bọn mình chính thức không còn là một cặp nữa. WEAN và Naomi giờ là hai người bạn thân". Sau chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.