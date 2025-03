Sĩ tử 2K7 "vượt chông gai" kỳ thi ĐGNL: Tiếng Anh dễ thở, Toán - Văn "khó chiều"

HHT - Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM đợt 1 khiến nhiều sĩ tử 2K7 chật vật vì áp lực thời gian, đề thi được nhận xét là vừa sức nhưng Toán và Văn vẫn gây khó.

Sáng 30/3, kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đã chính thức diễn ra, với hơn 120.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Đây là kỳ thi có quy mô thí sinh đăng ký lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo học sinh và phụ huynh.

Ngay sau khi buổi thi kết thúc, kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM (đợt 1) nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận của các sĩ tử. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có độ khó ở mức trung bình nhưng lại tạo áp lực lớn về thời gian, đặc biệt ở hai môn Toán và Văn.

Bạn Dương Quốc An (trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết đã chủ động giữ tâm trạng thoải mái trước kỳ thi bằng cách ngừng ôn tập từ hôm qua để tập trung tinh thần. "Mình cảm thấy quyết định đó là đúng đắn, tâm trạng hiện tại khá ổn", An chia sẻ. Bạn nhận xét đề thi năm nay vừa sức, đặc biệt là phần Toán làm khá tốt. Tuy nhiên, Quốc An cũng thừa nhận phần thi Văn và Tiếng Anh có nhiều câu hỏi lạ, đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều và tốn không ít thời gian. "Ngoài ra, các phần khác mình làm tương tự như khi thi thử nên khá hài lòng với kết quả hôm nay", Quốc An nói thêm.

Tiếng Anh "dễ thở" nhưng Toán - Văn "khó chiều"

Cùng chung cảm nhận về áp lực thời gian, bạn Diệp Hân (trường THPT Giồng Ông Tố) cho hay: "Tổng thể thì mình hài lòng với bài làm, vì kiến thức chuẩn bị tốt có thể đáp ứng được trên 50% đề thi. Đề Văn có nhiều câu cần suy nghĩ kỹ, đọc khá rối, còn Tiếng Anh thì dễ hơn, có thể nhận biết được đúng sai ngay. Tuy nhiên, thời gian làm bài quá gấp khiến mình và nhiều bạn khác thấy căng thẳng". Diệp Hân cho biết thêm rằng trong thời gian còn lại trước đợt thi thứ hai, bản thân sẽ luyện thêm đề để làm quen với áp lực phân bổ thời gian, nhằm đạt kết quả tốt hơn.

Bạn Nguyễn Xuân Uyên Như (trường THPT Trưng Vương) lại bất ngờ trước độ khó của môn Toán: "Phần Toán năm nay khó hơn hẳn so với các năm trước, khiến mình mất nhiều thời gian suy nghĩ. Môn Văn thì có nhiều câu lắt léo, còn Tiếng Anh tương đối dễ, nhận biết đúng sai rất nhanh". Uyên Như cũng cho biết đề thi năm nay không quá khó nhưng có nhiều đáp án gây nhiễu, khiến thí sinh dễ phân vân.

Bạn Nguyễn Ngô Minh Thư (trường THPT Phú Mỹ, tỉnh Vũng Tàu) là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm trường ĐH Bách khoa. Minh Thư cảm thấy đề vừa sức, mới mẻ nhưng không quá khó, phần lớn thời gian thi Thư dành cho phần tiếng Việt. Thư cho biết khá tự tin với bài thi của mình và kỳ vọng kết quả đạt khoảng 900 điểm như mục tiêu đã đặt ra.

"Bài toán" thời gian cần lời giải

Dù phần lớn thí sinh đều đánh giá đề thi không quá khó, nhưng việc quản lý thời gian vẫn là thử thách lớn. Nhiều bạn trẻ thừa nhận đã phải "chạy đua" với từng phút, dẫn đến áp lực tâm lý không nhỏ. Bạn Lã Hoàng Phú (trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) thẳng thắn, việc phải để ý thời gian trong khi tính toán, tư duy khiến Hoàng Phú có chút mất sức.

Với kỳ thi ĐGNL (đợt 2) sắp tới, nhiều thí sinh dự định sẽ tập trung ôn luyện thêm các dạng đề tương tự để cải thiện kỹ năng phân bổ thời gian, tránh lặp lại những thiếu sót trong đợt thi đầu tiên.