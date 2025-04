Snow White thất bại thảm hại, Disney tạm thời giữ “Công Chúa Tóc Mây” trên tháp

HHT - Nàng “Công chúa tóc mây” Rapunzel vẫn chưa được Disney thả khỏi tòa tháp. Kế hoạch thực hiện phiên bản live-action cho “Tangled” đã tạm dừng. Nguyên nhân được cho là do thất bại thê thảm của “Snow White” tại phòng vé.

Hiện tại, Snow White phiên bản live-action của Disney tiếp tục trượt dài tại phòng vé. Cơ hội để Nàng Bạch Tuyết “lật kèo” gần như không còn. Snow White chỉ thu về được 69 triệu đôla tính riêng ở phòng vé Bắc Mỹ và 145 triệu đôla phòng vé toàn cầu. Trong khi đó, kinh phí sản xuất phim lên tới 270 triệu đôla (hơn 6 nghìn tỷ đồng), chưa tính chi phí quảng bá. Dự đoán Snow White có thể khiến Disney lỗ nặng 115 triệu đôla.

Không chỉ doanh thu bết bát, danh tiếng của Snow White còn chạm đáy với hàng loạt “điểm kém”: 40% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, 1.6 điểm trên IMDb, chỉ được điểm B+ trên Cinemascore (bất kỳ điểm nào ngoài A đều là phim "không đáng xem")... Snow White bị giới phê bình chê bai, khán giả thì thờ ơ.

Thất bại thảm hại của Snow White tại phòng vé đã khiến Disney “chùn chân” trong việc đưa nàng công chúa khác lên phim live-action. Một số thông tin cho biết kế hoạch thực hiện bản live-action cho Tangled đã bị hoãn lại. Trước đó, Tangled bản live-aciton được cho sẽ do đạo diễn Michael Gracey của The Greatest Showman đảm nhận.

Phim hoạt hình Tangled của Disney ra mắt năm 2010. Chuyện phim được kể dựa trên câu chuyện cổ tích của Anh em nhà Grimm về nàng công chúa Rapunzel. Theo truyện kể, Rapunzel bị mụ phù thủy nhốt trên tòa tháp cao, ở tít trong rừng sâu. Nàng có mái tóc rất dài, thường thả xuống để mụ phù thủy leo lên tháp. Một ngày, có một chàng hoàng tử đi ngang qua khu rừng, tìm thấy và giải cứu nàng Rapunzel. Trong bộ phim Tangled của Disney, mái tóc của Rapunzel không chỉ dài mà còn có phép thuật.

Trước Snow White, Disney cũng vướng vào tranh cãi tương tự với bản live-action của The Little Mermaid: Màu da của nàng công chúa không giống với nguyên tác, nội dung phim có một số thay đổi. Nhưng so với Nàng Bạch Tuyết, Nàng Tiên Cá vẫn làm ăn ngon lành hơn nhiều: Doanh thu phòng vé 570 triệu đôla, đạt 67% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, được chấm 7.2 điểm trên IMDb, đạt điểm A trên Cinemascore. Thất bại của Snow White rõ ràng là “báo động đỏ” cho Disney về cách họ làm phim live-action.

Sau Snow White, Disney còn hai phim live-action khác sắp lên sóng là Lilo & Stich - phát hành ngày 23/5/2025 và Moana - dự kiến công chiếu ngày 10/7/2026. Có lẽ Nhà Chuột cần xem phản ứng của khán giả dành cho hai bộ phim này trước khi xem lại kế hoạch thực hiện live-action cho Tangled. Chắc chắn Disney không muốn Công Chúa Tóc Mây sẽ đi theo “vết xe đổ” của Nàng Bạch Tuyết.

Một số bình luận của netizen:

“Nếu Tangled mà lên live-action có khi họ sẽ cho Rapunzel trọc đầu.”

“Chà, có vẻ Disney đang rối tung lên khi Snow White đang từ hy vọng là phim bom tấn lại trở thành thảm họa phòng vé.”

“Rapunzel là nàng công chúa nổi trội cuối cùng của Disney nên chắc họ không muốn làm hỏng nốt.”

“Snow White thất bại thảm hại vì đó là một bộ phim nhảm nhí do một nữ diễn viên có cái tôi quá lớn đóng nữ chính khiến người ta mất cảm tình.”

“Vấn đề không phải là phim live-action, không phải là thể loại phim. Vấn đề là người ta đã cắt xén cốt truyện và có một nữ diễn viên khiến khán giả không thể chịu nổi.”

“Mấy chuyện ồn ào kịch tính xung quanh những bộ phim này luôn là phần hay nhất và giải trí nhất hahaha.”

“Quan điểm của tôi vẫn là không phải mọi bộ phim đều cần được làm phiên bản live-action.”

“Tôi không muốn xem phim remake nữa. Tôi muốn xem những phim mới, nội dung mới.”