SOOBIN bị "dí" ra MV mới, người hâm mộ chọn sẵn luôn diễn viên đóng chính

HHT - Sau loạt sân khấu "Dancing In The Dark" gây thương nhớ, khán giả liên tục hối thúc SOOBIN ra MV, đồng thời còn chọn sẵn "nữ chính" cho nam ca sĩ.

Bên cạnh hit triệu view Ai Mà Biết Được (ft. tlinh), Dancing In The Dark - nằm trong album BẬT NÓ LÊN của SOOBIN cũng nhận về sự yêu thích từ khán giả. Các màn trình diễn live bài hát này đều thu hút lượng tương tác lớn, người hâm mộ nhận định chủ đề lẫn giai điệu của Dancing In The Dark "over hợp" với màu giọng và phong cách của SOOBIN.

Trong concert mới đây của "anh trai" Quốc Thiên, SOOBIN đã trình diễn Dancing In The Dark cùng "thái tử" BB Trần. Ở đoạn hook "Nhắm mắt, xoay", cả hai đã cùng khiêu vũ với nhau trong tiếng hò reo của khán giả. Đặc biệt, "Lọ Lem" BB Trần còn phải "vượt ngàn chông gai" trong đoạn cuối khi vô tình làm rơi đế giày và khiến "hoàng tử" SOOBIN dở khóc dở cười hát không nổi.

Sau màn collab bất ngờ này, loạt fan của SOOBIN đồng lòng mong nam ca sĩ ra MV Dancing In The Dark để kết lại một năm "rực rỡ": Vừa ra mắt album mới, vừa hoạt động sôi nổi cùng các Anh Trai. Một số netizen còn khẳng định, vai trò nữ chính MV này không có nghệ sĩ nào phù hợp hơn... BB Trần.