SOOBIN hé lộ 4 câu hát cùng tlinh, Phương Mỹ Chi khiến fan phải "tra từ điển"

HHT - V-Pop mùa Hè này vẫn chưa hạ nhiệt. SOOBIN và Phương Mỹ Chi chính là hai cái tên đình đám tiếp theo gia nhập đường đua.

Tối 23/6, Phương Mỹ Chi chính thức "mở khóa" tên dự án mới bằng poster MV mới nhất. Trước đó, Phương Mỹ Chi lần lượt ra mắt hai teaser. Teaser đầu tiên mang đến những lát cắt hoài niệm về các ca khúc đã phát hành của giọng ca 2K trong năm 2023. Những khoảnh khắc trong showcase Vũ trụ Cò bay được tái hiện qua 30 giây. Vì thế, khán giả dự đoán MV sẽ là ca khúc nằm trong album Vũ trụ Cò bay.

Ở teaser thứ 2, Phương Mỹ Chi chỉ xuất hiện thoáng qua. Điều khiến khán giả tò mò là hình ảnh bàn tay viết những nét chữ trong căn phòng mang đậm nét văn hoá truyền thống. Phía dưới bài đăng, không ít khán giả dự đoán đây là ca khúc Gối Gấm vì đã dịch được từ chữ Nôm ở cuối teaser.

Sau khi tung "hint" khiến khán giả “rối rắm”, Phương Mỹ Chi chính thức công bố tên MV là Gối Gấm - ca khúc nằm trong album Vũ trụ Cò bay. Trong poster, nữ ca sĩ Gen Z xuất hiện nền nã trong tà áo dài màu vàng, mái tóc dài đen mượt.

Gối Gấm tiếp tục là sản phẩm mà Phương Mỹ Chi kết hợp với nhóm sản xuất DTAP. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi và DTAP từng được thể hiện qua ca khúc Vũ trụ Có anh.

Sau Phương Mỹ Chi, cái tên "góp vui" cho V-Pop Hè năm nay chính là giọng ca SOOBIN. Nam ca sĩ chính thức tái xuất với album đầu tay Bật Nó Lên gồm 10 ca khúc. SOOBIN cho biết Bật Nó Lên lấy cảm hứng từ những "bóng hồng" đi qua cuộc đời anh. Mỗi bài hát giống như chân dung của một cô gái, với một cảm xúc, một kỷ niệm riêng biệt.

Ngay sau đó, SOOBIN cũng tung tracklist của album bao gồm các ca khúc: Intro, Dancing In The Dark, Sunset In The City, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi, giá như, Bật Nó Lên, Heyyy, Luật Anh, Lu Mờ và một ca khúc ẩn giấu.

Tối 20/6, SOOBIN cũng tung audio teaser gồm 4 câu hát kết hợp cùng nữ rapper tlinh, công bố bài hát ẩn giấu mang tên Ai Mà Biết Được. Sau 2 ngày nhá hàng, teaser thu hút gần 2.000 video dùng sound nhạc và gần 60.000 lượt sử dụng template trên nền tảng Capcut (TikTok). Nhiều khán giả nhận định giai điệu của Ai Mà Biết Được bắt tai, vừa hoài niệm vừa có yếu tố hiện đại.

Album Bật Nó Lên với thể loại chính là Pop - R&B, xen lẫn những track Ballad, Hip Hop & Afrobeat. Qua Bật Nó Lên, SOOBIN mong muốn mang đến một khía cạnh khác của SOOBIN trong tình yêu. Giọng ca Phía Sau Một Cô Gái hy vọng mỗi khán giả, dù đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu, đều có thể tìm thấy bản thân mình mỗi khi lắng nghe album lần này.