Spider-Man: Beyond The Spider-Verse - đã sẵn sàng cho cái kết hoành tráng nhất?

HHTO - Không những nóng lòng chờ được xem phần phim cuối, các fan còn hy vọng rằng “Spider-Man: Beyond The Spider-Verse” sẽ khép lại hành trình gần một thập kỷ của Người Nhện Miles Morales, biến bộ ba phim Spider-Verse trở thành một trong số những bộ ba phim hay nhất mọi thời đại.

Sau vài lần trì hoãn cùng một số tình huống gây ảnh hưởng, dẫn đến kéo dài thời gian ra mắt hơn dự kiến, cuối cùng thì Sony Pictures Animation cũng đã sẵn sàng thả xích cho “con tướng” Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Không chỉ “chốt đơn” lịch chiếu là vào mùa Hè năm 2027, Sony còn nhá hàng một vài hình ảnh từ phim “hâm nóng” trước giờ G.

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse là phần phim cuối cùng của bộ ba phim Spider-Verse. Phần đầu tiên là Spider-Man: Into The Spider-Verse ra mắt năm 2018, với cốt truyện hấp dẫn và đồ họa độc đáo ấn tượng đã trở thành một thành công lớn, định hình lại địa hạt phim hoạt hình. Phần tiếp theo mang tên Spider-Man: Across The Spider-Verse phát hành năm 2023, tiếp tục giữ vững phong độ.

Nhân vật chính trong các phần phim Spider-Verse là siêu anh hùng trẻ tuổi Spider-Man, nhưng không phải Peter Parker (tên thật của Spider-Man “nguyên bản”) mà là Miles Morales (tên thật của Spider-Man ở một vũ trụ khác). Trong bộ ba phim Spider-Verse, Miles Morales lang thang ở các đa vũ trụ, và hiện tại cậu vẫn chưa trở về nhà.

Ở cuối phần phim trước Spider-Man: Across The Spider-Verse, Miles Morales đã đi lạc đến Trái Đất 42 thay vì trở về vũ trụ của mình là Trái Đất 1610. Ở đây, cậu đã gặp Miles G. Morales - một phiên bản khác của cậu nhưng “máu chiến” hơn. Đáng nói, ở vũ trụ này, Miles G. Morales không phải là Spider-Man - siêu anh hùng “hàng xóm thân thiện”, mà là Prowler - kẻ phản anh hùng công nghệ cao. Không những thế, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, Prowler đã bắt trói Spider-Man, (và đến đó thì hết phim).

Câu chuyện của Spider-Man: Beyond The Spider-Verse sẽ tiếp nối sau cái kết đó. Spider-Man Miles Morales phải chiến đấu chống lại Prowler Miles G. Morales và tìm đường trở về vũ trụ gốc để cứu bố - tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm. Các phiên bản Spider-Man đồng minh từ những vũ trụ khác cũng đến đây để giúp đỡ Miles Morales, có thể kể đến: Spider-Gwen, Spider-Punk, Peter B. Parker, Spider-Ham, Spider-Noir…

Miles Morales chạm trán...

Miles G. Morales.

Một số hình ảnh từ Spider-Man: Beyond The Spider-Verse đã được hé lộ, cho thấy phim vẫn duy trì được những hình ảnh sống động, kỳ ảo. Có thể nói đó là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự độc đáo của các cuộc phiêu lưu thuộc Spider-Verse từ hai phần phim trước. Nó giúp nâng tầm cốt truyện, khoác cho Spider-Verse “chiếc áo” giúp nó nổi bật so với những phim hoạt hình khác.

Có thể thấy từ các hình ảnh đã hé lộ, có khung cảnh Miles Morales đang trò chuyện ấm áp với bố dưới nắng hoàng hôn. Có khung cảnh chú Aaron xuất hiện cùng bố của Miles - phải chăng đó là các cảnh hồi tưởng? Trong số đó, hình ảnh đậm chất punk nhất cho thấy Spider-Punk đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu bố của Miles? Những hình ảnh này khiến các fan có dự cảm lo lắng về số phận của bố Miles. Bởi dường như ai cũng biết, rằng dù ở bất cứ vũ trụ nào, số phận của Spider-Man phần nhiều đều cô độc.

Đáng lẽ Spider-Man: Beyond The Spider-Verse phải gặp khán giả sớm hơn. Được biết, ban đầu phim dự kiến ra mắt trong năm 2024, chỉ một năm sau khi phần 2 công chiếu. Nhưng do cuộc đình công của các diễn viên khiến việc thu âm bị gián đoạn, cũng như sự chậm trễ một số công đoạn sản xuất khác liên quan đến hoạt hình tốn nhiều thời gian, dẫn đến việc phim đã trễ hẹn đến 3 năm.

Vì hai phần phim trước quá xuất sắc, vì đã phải đợi phần cuối quá lâu, vì là phần phim khép lại gần một thập kỷ kể từ ngày Người Nhện Miles Morales ra mắt khán giả, kỳ vọng dành cho Spider-Man: Beyond The Spider-Verse là rất lớn. Các fan hy vọng rằng phần phim cuối này sẽ giữ vững phong độ và bùng nổ, biến bộ ba phim Spider-Verse trở thành một trong số những bộ ba phim hay nhất mọi thời đại.