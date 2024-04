HHT - Sau "tổng tài" Chao (Lê Hải thủ vai), tiếp viên trưởng Thắng (Thừa Tuấn Anh) là nhân vật tiếp theo gây sốt trong "Ước Mình Cùng Bay". Mỹ nam đến từ Nghệ An khiến khán giả thích mê bởi diễn xuất phản diện tròn trịa cùng nhan sắc điển trai.

HHT - Không ngờ đại tiểu thư Hong Hae In của "Queen Of Tears" lại có chung gu thời trang với cô nhân viên khách sạn Sa Rang ở "King The Land".