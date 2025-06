SVĐ Mỹ Đình trước "giờ G" siêu concert có G-Dragon, CL: Loạt booth của fan sẵn sàng

HHT - Ngày 20/6, BTC của K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank bắt đầu cho khán giả vào đổi vòng. Không khí tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đang cực "xôm". Các fandom của G-Dragon, TEMPEST... đã túc trực để hoàn thiện những photobooth, food truck dành riêng cho người hâm mộ.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank có sự góp mặt của loạt thần tượng hàng đầu như G-Dragon (BIGBANG), CL (2NE1), DPR IAN, TEMPEST, tripleS và 1 nghệ sĩ Việt đặc biệt (được đồn đoán là Quang Hùng MasterD).

Ngày 20/6, đông đảo khán giả đã ghé đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để đổi vòng sớm, trong đó có không ít fan tới từ quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản.

Ngoài vòng tay như thông báo ban đầu, BTC còn tặng kèm mỗi vé một tấm card bo góc. Từ 10h (thời gian bắt đầu mở quầy), khán giả đã đến đông. Tuy nhiên, thời gian làm thủ tục chỉ mất 1 - 2 phút, fan không phải chờ đợi quá lâu trong thời tiết nắng nóng.

Một lưu ý dành cho khán giả đến đổi vòng từ giờ đến 20h ngày 20/6: Hãy đi thẳng vào khu cổng chính, bên trong sân vận động để gửi phương tiện cá nhân (xe đạp, xe máy). Giá một lượt gửi là 20.000 đồng. Nếu bạn gửi xe ở bãi tự phát bên ngoài, chi phí có thể "bị chém" từ 50.000 đồng trở lên.

Khu vực dành cho booth từ các fandom nằm ở phía tay trái (hướng đi từ cổng chính vào trong). Tất cả đều đã đến bước hoàn thiện cuối cùng, chỉ chờ các "quạt" đến "sống ảo".

Là một "fan cứng" của G-Dragon, Mỹ Uyên (sinh năm 2000, Hà Nội) tranh thủ chạy ra đổi vòng sớm cho mình vào một người bạn. Cô không giấu được hồi hộp, phấn khích: "Mình đang rất háo hức để được gặp "anh Long", có một phần lo lắng vì dự báo thời tiết ngày mai có thể mưa. Hy vọng trời sẽ đẹp để thuận tiện cho mọi người. Mình cũng mong là ngày mai, anh sẽ diễn nhiều hơn setlist dự kiến. Trên đường tới đây là mình đã hơi nôn nao rồi vì mình mua vé nhượng lại, chỉ sợ "trúng scam", đổi được vòng rồi mới yên tâm".

Ngày 21/6, siêu concert K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank sẽ chính thức diễn ra. Khán giả vẫn có thể đổi vòng trước giờ sự kiện diễn ra. Thời gian check-in bắt đầu từ 12h đến 20h30. Fan cần mang theo CCCD gắn chip để qua cổng kiểm tra an ninh.

Trường hợp không có CCCD gắn chip, khán giả có thể sử dụng hộ chiếu, bằng lái xe, tài khoản VNeID để kiểm tra an ninh ở đường riêng. Tuy nhiên, việc làm thủ tục sẽ mất nhiều thời gian hơn.