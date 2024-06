Tác phẩm "Đất nước" vào đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

HHT - Sáng nay 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. Trong đề thi môn Văn năm nay, câu Nghị luận văn học là tác phẩm "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất với 109.078 thí sinh. 4 vị trí tiếp theo là TP.HCM (90.062), Thanh Hóa (38.775), Nghệ An (37.044 ) và Đồng Nai (34.088).

Dưới đây là đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024:

Theo ghi nhận, cấu trúc đề thi môn Ngữ văn năm nay không khác biệt so với đề minh hoạ được Bộ GD&ĐT công bố vào tháng 3 vừa qua. Trong đó, phần Nghị luận văn học vào tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính.

Năm 2024 cũng là năm cuối cùng thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông cũ (chương trình 2006). Từ năm sau, số môn thi chỉ còn 4, gồm hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn. Cấu trúc và nội dung đề thi cũng được thay đổi để phù hợp với chương trình mới (2018).

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra ngày 27-28/6. Sau hai môn Ngữ văn và Toán hôm nay, thí sinh sẽ làm 1 trong 2 bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Hóa, Lý, Sinh hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân) vào sáng mai. Các thí sinh kết thúc kỳ thi với môn Ngoại ngữ vào chiều 28/6.