Tạm biệt Anh Trai Say Hi, WEAN chia sẻ vấn đề tâm lý khi sáng tác ca khúc mới

HHT - Sau khi dừng chân tại chương trình Anh Trai "Say Hi", WEAN nhanh chóng ra mắt ca khúc mới "Thờ ơ". Đây là màn trở lại sau 1 năm của WEAN kể từ “Shhhhhh” kết hợp cùng tlinh.

Dù khép lại hành trình ở Anh Trai "Say Hi" nhưng WEAN vẫn chiếm nhiều cảm tình từ khán giả. Độ phủ sóng của anh chàng cũng ngày một tăng. Màn đối đáp ngẫu hứng "Baby hả anh tới chưa. Anh tới rồi" của WEAN và Vũ Thảo My trong chương trình cũng bất ngờ viral trên TikTok cùng đoạn nhạc bắt tai Badbye.

Gặp lại fan qua sản phẩm âm nhạc Thờ ơ, WEAN tâm sự, bài hát được sáng tác cách đây một năm - khoảng thời gian WEAN phải đối diện với sự cô độc, vấn đề về cảm xúc cũng như không muốn gặp ai. Phần lớn Thờ ơ mà anh viết ra đều liên quan đến cuộc sống của mình.

"Tôi viết bài hát này đâu đó khoảng 3-4 giờ chiều, hoàn thiện trong một buổi thôi, cũng khá nhanh vì có rất nhiều cảm xúc tôi đặt để. Đáng lẽ, tôi sẽ ra nhạc khoảng thời gian trước nhưng vì nhận lời tham gia Anh Trai 'Say Hi' nên bản thân đã dành hết 100% để cháy hết mình tại chương trình. WEAN đã giữ sản phẩm này quá lâu nên hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm “chín muồi" để gửi “Thờ ơ" đến mọi người rồi”- WEAN bày tỏ.

MV Thờ ơ khá đơn giản về mặt hình ảnh, chỉ có điểm nhấn là visual… từ sau lưng. Đây cũng là ẩn ý mà WEAN gửi gắm: “Với “Thờ ơ”, WEAN muốn trải nghiệm đầu tiên khi mọi người thưởng thức sản phẩm là âm nhạc và ca từ. Xuất phát điểm khi tôi sáng tác là melody và ca từ nên bản thân luôn chọn cách làm lyrics video để mọi người cảm nhận âm nhạc như cách tôi tạo ra nó".

WEAN chia sẻ thêm về cảm hứng sáng tác: “Thờ ơ có thể hiểu như góc nhìn của tôi về quá trình chung của đàn ông/ con trai sau một quãng thời gian chia tay, khi không còn cơ hội để hàn gắn lại mối quan hệ cũ mà họ vừa mới quyết định chấm dứt. Họ không chấp nhận được sự thật và bắt đầu đắm chìm vào quãng thời gian tiếc nuối khi đối phương đã bước qua (move on)”.

Dừng chân tại Anh Trai "Say Hi", WEAN LE cho biết: “Thật tình, đây là khoảng thời gian quá đẹp. Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do và bản thân sẵn sàng đón nhận nó. Tôi cũng không quá tiếc nuối, nhờ lần tham gia này mà tôi có được một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp và thanh xuân của mình. Khi tham gia, tôi có được cơ hội để tìm hiểu thêm về khả năng khác của mình, gặp gỡ các anh em trong nghề và những mối quan hệ sau chương trình”.

Khi được hỏi về HURRYKNG, WEAN tiết lộ: “HURRYKNG và tôi có cùng nguồn năng lượng, vui tính, ít suy nghĩ kiểu hơi hồn nhiên một chút. Hai đứa là những người chưa có tự tin lúc ban đầu và đang từng ngày đi tìm sự tự tin trong ngành này. Ngoài HURRYKNG, người thân với tôi là NEGAV, cả hai biết nhau 5-6 năm trước nhưng giờ thì NEGAV hài hơn. Đối với tôi, NEGAV như nhóc con rất dễ thương, cũng giống Khang, cả hai rất chân thành”.