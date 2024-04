Tân binh V-Pop được "chị đại" Trương Ngọc Ánh hậu thuẫn

HHT - Hai mỹ nhân Hàn - Trung thủ vai nữ chính trong hai dự án phim truyền hình hot trở thành đề tài bàn tán xôn xao về khả năng "cân" đồ hiệu. Trong khi Kim Ji Won (Queen of Tears) được khen hết lời với khí chất thượng lưu, Bạch Lộc (Dĩ Ái Vi Doanh) lại bị chê cười vì biến hàng hiệu thành hàng chợ.

HHT - Không ngờ đại tiểu thư Hong Hae In của "Queen Of Tears" lại có chung gu thời trang với cô nhân viên khách sạn Sa Rang ở "King The Land".