Tập 5 "The Next Gentleman": Hoàng Thùy không bị “cắt sóng”, Như Vân lội ngược dòng

HHT - Sự xuất hiện chớp nhoáng của Hoàng Thùy trong tập 5 của "The Next Gentleman" đã nhanh chóng xóa tan tin đồn bị "cắt sóng" trước đó. Như Vân thành công lội ngược dòng với 100% “say yes” từ ban giám khảo. Phước Nguyên sử dụng đặc quyền để thay đổi cục diện, Team Luân Phiên chia tay 2 thành viên.

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy là điểm nhấn

Drama giữa Hoàng Thùy, Hương Giang, và Dược Sĩ Tiến tiếp tục được hâm nóng khi tập 5 của The Next Gentleman lên sóng. Những lùm xùm quanh quá trình ghi hình tập này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi xuất hiện tin đồn về việc Hoàng Thùy bị "cắt sóng" và loại toàn bộ thí sinh trong đội của mình.

Ngay từ những giây đầu tiên của thử thách chính, khán giả đã dồn sự chú ý vào việc liệu Hoàng Thùy có xuất hiện hay không. Trước đó, cộng đồng fan sắc đẹp đã râm ran rằng "thánh ca dao" có thể sẽ bị loại khỏi chương trình. Tuy nhiên, Hoàng Thùy đã xuất hiện, nhanh chóng xóa tan những đồn đoán này. Khi được Dược Sĩ Tiến hỏi về độ khó của thử thách, cô chia sẻ quan điểm về sự thách thức trong việc giữ thăng bằng và thể hiện hình thể của các thí sinh.

Tuy nhiên, Hoàng Thùy bất ngờ vắng mặt trong phần đánh giá và loại thí sinh của ban giám khảo với lý do "sức khỏe". Thay vào đó, người mẫu Fuji Nguyễn xuất hiện đại diện cho cô, khiến cộng đồng mạng đặt ra không ít câu hỏi. Nhiều người còn hài hước bình luận rằng, thời lượng xuất hiện của Hoàng Thùy chỉ khoảng 30 giây trong gần 3 tiếng phát sóng - “vẫn là nhiều hơn mong đợi”.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về tập phát sóng gần nhất, nhưng dòng trạng thái mới nhất của cô trên mạng xã hội lại khiến nhiều người suy ngẫm: "Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself" (Tạm dịch: Hôm qua tôi thông minh và muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi khôn ngoan hơn, tôi thay đổi chính mình).

Dù thời lượng xuất hiện có hạn, Hoàng Thùy đã kịp thời dập tắt tin đồn bị "cắt sóng" hoàn toàn. Thí sinh duy nhất còn lại trong đội của cô - Khoai Vũ - vẫn an toàn và tiếp tục cuộc đua. Hiện tại, cộng đồng mạng đang háo hức chờ đón sự xuất hiện tiếp theo của Hoàng Thùy trong tập 6 sắp tới của The Next Gentleman.

Như Vân trở lại, Team Cố Định “không nhân nhượng”

Thử thách chính trong tập 5 lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm sứ, yêu cầu thí sinh giữ thăng bằng trên các bục trụ phát sáng mà không được chạm chân xuống đất, đòi hỏi kỹ năng trụ vững và sự bền bỉ.

Team Mai Ngô gặp khó khăn khi Khoai Vũ và Công Phát đều bị chấn thương, không hoàn thành tốt thử thách. Ngay trong những bức ảnh đầu tiên, Supporter Mai Ngô bùng nổ tranh cãi khi không ngần ngại chất vấn giám khảo Alex Fox, cô cho rằng những thử thách mà anh đưa ra trong chương trình là khó và phi lý.

Thí sinh Xuân Đạt cho rằng posing của anh là nghe theo Supporter Mâu Thủy. Cô chất vấn Xuân Đạt về việc đã hỏi ý kiến các thí sinh khác. Xuân Đạt khẳng định không ai nhận dáng pose này nên anh làm theo ý tưởng của nữ siêu mẫu. Lại một lần nữa "trong cơn cháy nhà lại bỏ thêm dầu vào lửa", cộng đồng mạng cho rằng Mâu Thủy - Như Vân là nạn nhân của anh chàng.

Với sự đầu quân của 3 "quý ông tự do" Chip Nguyễn, Cao Phát, An Duy, team Như Vân đã thành công lội ngược dòng trong tập 5. Á quân The New Mentor cũng chia sẻ “các em vào đội của chị, chị sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng”. Sự cố gắng đã giúp Như Vân giành được 100% “say yes” từ giám khảo, một chiến thắng ngoạn mục sau thất bại “ê chề” trước đó.

Phước Nguyên sử dụng đặc quyền chiến thắng của mình để hoán đổi vị trí của các thí sinh trong bảng xếp hạng, đẩy Thành Chung và Xuân Đạt vào nhóm nguy hiểm khi chọn cứu 2 thành viên đội Hương Ly. Kết quả Xuân Đạt và Hoàng Sơn phải chia tay chương trình, khép lại hành trình chinh phục danh hiệu Quý Ông Hoàn Mỹ 2024.