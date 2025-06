Taylor Swift khiến nhiều bệnh nhi vỡ oà cảm xúc trong chuyến thăm không báo trước

HHT - Taylor Swift bất ngờ thăm bệnh viện nhi Joe DiMaggio sau giải chung kết Stanley Cup. Những khoảnh khắc của nữ ca sĩ tại đây đã nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Ngày 13/6, chỉ một ngày sau khi tham dự chung kết Stanley Cup cùng bạn trai Travis Kelce, siêu sao âm nhạc Taylor Swift đã thực hiện một chuyến thăm bất ngờ và đầy ý nghĩa tới bệnh viện nhi Joe DiMaggio ở Hollywood, Florida. Sự xuất hiện của cô đã thắp lên niềm vui, hy vọng cho hàng chục bệnh nhi, gia đình và toàn thể nhân viên y tế.

Taylor Swift xuất hiện trong bộ trang phục giản dị gồm váy màu xanh lá cây và giày sandals màu da bò. Nữ ca sĩ dành thời gian đi thăm từng phòng bệnh, trò chuyện, động viên, tặng quà và chụp ảnh cùng các em nhỏ đang điều trị tại đây. Những khoảnh khắc ấm áp này đã nhanh chóng được người hâm mộ và nhân viên bệnh viện chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một trong những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi là khi Taylor Swift chụp hình cùng một phụ huynh và em bé. "Thật sự muốn khóc vì nhìn xem Judah đã gặp được ai ở bệnh viện hôm nay trước khi truyền máu.”, phụ huynh của bé Judah chia sẻ trong tấm ảnh. Bên cạnh đó, giọng ca Look What You Make Me Do cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các em nhỏ: "Đây là một ngày thật tuyệt vời".

Tiến sĩ Jill Whitehouse, trưởng khoa phẫu thuật tại bệnh viện nhi Joe DiMaggio đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đến Taylor Swift trên trang Instagram cá nhân. Cô đăng tải một bức ảnh chụp cùng nữ ca sĩ với dòng chú thích đầy cảm xúc: "Cô ấy chắc chắn là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi từng có vinh dự được gặp. Cảm ơn Taylor Swift vì đã biến ước mơ thành hiện thực cho tất cả bệnh nhân, gia đình và nhân viên của chúng tôi hôm nay!"

Chuyến thăm này tiếp nối chuỗi hành động thiện nguyện của Taylor Swift trong những năm gần đây. Cuối năm 2024, nữ ca sĩ từng gây bất ngờ khi ghé thăm bệnh viện nhi Children's Mercy ở Kansas, Missouri ngay sau khi kết thúc chuyến lưu diễn The Eras Tour. Trong chuyến đi đó, cô đã chụp ảnh chung với đội ngũ y bác sĩ và tặng các bệnh nhi những cuốn sách kỷ niệm The Eras Tour có chữ ký.