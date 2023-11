Thảm đỏ MAMA 2023: Somi như búp bê, Hwang Minhyun - Kim So Hyun "gấp đôi visual"

HHT - Từ dàn thần tượng biểu diễn tới khách mời trao giải đều xuất hiện trên thảm đỏ của "MAMA 2023" với dresscode đen trắng. TREASURE nhảy slick back bước ra. Nàng host Jeon Somi xinh đẹp, sang trọng tựa thiên nga đen.

Tiếp tục chọn Nhật Bản là nơi tổ chức, MAMA 2023 bước vào ngày đầu tiên tại sân vận động Tokyo Dome. Lễ trao giải năm nay được cho là khá im hơi lặng tiếng, thậm chí kém nhiệt thấy rõ. Từ Knet tới cư dân mạng quốc tế, không ít người giật mình khi biết hôm nay (28/11) bắt đầu MAMA 2023. Tuy nhiên, không khí của lễ trao giải này cũng bắt đầu nóng dần khi dàn sao dần xuất hiện trên thảm đỏ.

Ở thảm đỏ năm ngoái, Kep1er bị chê đơn điệu, phối đồ lộn xộn, thiếu đồng nhất thì tại MAMA 2023, stylist lẫn thần thái của nhóm đã cải thiện rõ rệt. Diện nguyên cây trắng tới thảm đỏ năm nay, Kep1er vừa xinh xắn vừa sang trọng. Outfit cũng được phối khéo léo, tôn dáng các thành viên.

Suit luôn là trang phục quen thuộc của các sao nam khi dự sự kiện. xikers cũng không ngoại lệ. Nhóm là một trong 5 cái tên thuộc đề cử hạng mục Tân binh nam xuất sắc nhất năm nay.

TREASURE "quậy tới bến" với màn bước ra "bắt trend" nhảy slick back. Cũng chọn suit, blazer là trang phục chủ đạo, nhưng các chàng trai nhà YG không chỉ lịch lãm mà còn tinh nghịch, phá cách.

TVXQ - "những vị thần phương Đông" được đoán chắc là người đảm nhận kết màn cho MAMA 2023 ngày đầu tiên. Nhóm cùng RIIZE sẽ có sân khấu kết hợp đặc biệt.

Không kém cạnh các thần tượng, dàn khách mời trao giải như Go Min Si, Joo Hyun Young... cũng xuất hiện thanh lịch và sang trọng. Cuộc tái ngộ của bộ đôi My Lovely Liar - Kim So Hyun và Hwang Minhyun khiến khán giả bùng nổ khi cùng sánh đôi trên thảm đỏ.

Jeon Somi như thiên nga đen, ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ với visual tựa búp bê sống. Năm ngoái, lần đầu tiên đảm nhận vị trí "chủ trì" cho MAMA, Somi đã mang tới 7 trang phục, khán giả đang tò mò nàng host sẽ có bao nhiêu biến hóa trong đêm hôm nay?