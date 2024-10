Thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển: Triệu Lộ Tư được khen, Lưu Diệc Phi, Ngu Thư Hân gây tranh cãi

HHT - Loạt mỹ nhân Hoa ngữ tề tựu tại thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển trong trang phục Haute Couture đắt giá. Trong khi Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y, Châu Dã chiêu đãi người hâm mộ những tạo hình nữ tính, Dương Mịch, Lâm Duẫn gây trầm trồ với diện mạo cá tính, quyền lực.

Thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển (VOGUE - Forces of Fashion) 2024 là đề tài được các tín đồ thời trang xứ tỷ dân bàn tán nhiều nhất thời điểm hiện tại. Lưu Xung là tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang Hoa ngữ nhờ những ý tưởng táo bạo, độc đáo. Trong sự kiện đầu tiên sau khi lên chức chủ biên của tạp chí, Lưu Xung quy định chủ đề phục trang thảm đỏ là Your Name, yêu cầu các thiết kế mang cá tính riêng của nghệ sỹ.

Cổ Lực Na Trát tái xuất tại sự kiện VOGUE Thịnh Điển 2024 trong thiết kế đầm lụa trắng đến từ thương hiệu Saint Laurent kết hợp cùng áo choàng lông. Nữ diễn viên hoàn thiện tạo hình với trang sức to bản.

Triệu Lộ Tư là mỹ nhân Hoa ngữ thường nhận nhiều bàn luận trong những lần xuất hiện tại các sự kiện công cộng vì phong độ thời trang thất thường. Tại VOGUE Thịnh Điển 2024, sao nữ Vụng Trộm Không Thể Giấu nhận về phản hồi tích cực về cả trang phục, layout trang điểm và làm tóc. Tạo hình tóc tết siêu dài của cô lọt Top 3 Hot Search Weibo.

Triệu Lộ Tư mặc trang phục được thiết kế riêng của Versace do cô hiện đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu. Cô kết hợp với trang sức cùng tông màu của BVLGARI.

Dương Mịch toát ra phong thái "chị đại" quyền lực trên thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển 2024. Nữ diễn viên diện trang phục Haute Couture mùa Xuân Hè 2023 của Schiaparelli. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần cầu vai dựng cao, chi tiết đan dây ở sau lưng. Trước đó, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả 2 tạo hình cá tính trước thềm sự kiện.

Lưu Diệc Phi diện đầm Haute Couture thuộc BST Thu Đông 2024 của nhà mốt Elie Saab, phối cùng trang sức BVLGARI. Kiểu búi tóc khiến nhan sắc của nữ diễn viên trông kém đi phần nào so với tạo hình buộc đuôi ngựa cao trong bộ hình được tung ra trước thềm sự kiện.

Điền Hi Vi rạng rỡ trên thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển 2024. Nữ chính Bán Thục Nam Nữ dịu dàng, ngọt ngào trong thiết kế đầm của thương hiệu Zimmermann, tô điểm với khuyên tai Chaumet Joséphine.

Châu Dã kiêu kỳ trong trang phục tông trắng. Nữ diễn viên ghi điểm trong trang phục kín đáo, tạo điểm nhấn ở phần áo trễ vai có các chi tiết đính kết nổi. Được biết, đây là trang phục do chị gái Châu Dã thiết kế.

Trần Đô Linh tỏa sáng trong thiết kế dạ hội satin màu đỏ. Phong độ nhan sắc của nữ diễn viên trên thảm đỏ được khán giả khen ngợi. Mẫu đầm được cho là tái hiện lại tạo hình nổi tiếng "thoát vòng" của cô vào năm 2019.

Ngu Thư Hân cũng lựa chọn tông màu đỏ cho chủ đề Your Name trên thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển 2024. Tuy nhiên, thiết kế vải nhung có các chi tiết cắt xẻ cùng kiểu tóc suôn thẳng được cho là không phù hợp với vóc dáng của Ngu Thư Hân.

Quan Hiểu Đồng với tạo hình mang đậm tinh thần của nhà mốt Valentino, do cô hiện là đại sứ thương hiệu. Bộ trang phục nằm trong BST Xuân Hè 2025 vừa được ra mắt cuối tháng 9 vừa qua.

Nhiều người hâm mộ khen ngợi tạo hình khác lạ của Quan Hiểu Đồng so với dàn khách mời nữ, đánh giá cô cân được tạo hình cầu kỳ, kết hợp nhiều chất liệu từ ren, voan cho tới nhung bóng. Trong khi đó, nhiều ý kiến nhận xét tạo hình có phần khăn quấn đầu từng được nữ diễn viên lăng xê nhiều lần, gây nhàn chán.