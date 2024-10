Thanh Thủy chia sẻ tâm huyết bằng tiếng Anh, sẵn sàng tới Miss International 2024

HHT - Trước thềm cuộc thi Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy liên tục tiết lộ các trang phục cũng như chia sẻ quyết tâm mà cô sẽ mang tới cuộc thi năm nay.

Trong loạt ảnh áo dài mới nhất, Hoa hậu Thanh Thủy chụp tại các địa danh đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, quê hương của nàng hậu.

Người đẹp chia sẻ tâm thư bằng tiếng Anh trên trang cá nhân:

As Miss International Vietnam 2024, I am proud to share the beauty and spirit of Vietnam with the world. Because Miss International is more than a beauty pageant; it celebrates global unity, culture, and diversity. It provides a platform for fostering cross-cultural understanding and empowering women from all corners of the world in a shared mission to make a positive impact on society.

Entering this year's competition, I told myself that no matter what challenges I face, I must keep the fire of determination burning within me. Being a part of Miss International 2024 is an incredible opportunity, and I am deeply grateful for it. I am committed to making a meaningful impact and sharing the vibrant spirit of Vietnam with the world.

(Tạm dịch: Với cương vị là Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2024, tôi tự hào mang vẻ đẹp và tinh thần Việt Nam đến với thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế không chỉ dừng lại ở một cuộc thi nhan sắc, mà còn là dịp tôn vinh sự đoàn kết toàn cầu, văn hóa đa dạng và sự khác biệt. Đây là sân chơi để thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa, đồng thời trao quyền cho phụ nữ từ khắp mọi nơi trên thế giới trong sứ mệnh chung là tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Bước vào cuộc thi năm nay, tôi đã tự nhủ rằng, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, tôi vẫn phải giữ vững ngọn lửa quyết tâm trong lòng. Được tham gia Miss International 2024 là một cơ hội vô cùng quý giá mà tôi vô cùng trân trọng. Tôi cam kết sẽ tạo nên những ảnh hưởng ý nghĩa và lan tỏa tinh thần rực rỡ của Việt Nam đến với thế giới.)

Hoa hậu Thanh Thủy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt khi đại diện Việt Nam đến với Miss International 2024. Nàng hậu cũng nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, vì là đại diện Việt Nam đầu tiên ở cương vị Hoa hậu tham gia cuộc thi Miss International.

Miss International 2024 hiện đã có 73 thí sinh chính thức xác nhận tham gia. Hoa hậu Thanh Thủy và các thí sinh sẽ có mặt ở Nhật Bản từ ngày 29/10 để tham dự các hoạt động chính thức. Đây cũng là năm đầu tiên phần thi Trang phục Dân tộc được tổ chức riêng vào ngày 3/11. Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 10/11 và Chung kết ngày 12/11. Năm nay, chủ đề cuộc thi là "tính bền vững của các cuộc thi sắc đẹp".