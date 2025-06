THE BOYZ liên tiếp vướng bê bối: Thành viên bị loại, người gây tranh cãi

HHT - "Chuỗi phốt" dài bất ngờ của THE BOYZ trong nửa đầu năm 2025 đang trở thành chủ đề nóng hổi được cư dân mạng xôn xao bàn luận. Chỉ trong vài tháng, các thành viên đều lần lượt dính phải những sự việc tai tiếng khiến hình tượng của nhóm "đi vào lòng đất".

Ngày 18/6, công ty quản lý One Hundred của nhóm THE BOYZ thông báo đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với thành viên Ju Haknyeon. Nguyên nhân được đưa ra là do nam thần tượng có hành vi "vi phạm nghiêm trọng lòng tin của công chúng với tư cách nghệ sĩ", buộc anh phải rời nhóm và công ty.

Hình ảnh thân mật của Ju Haknyeon cùng một cựu diễn viên phim người lớn Nhật Bản tại một quán bar ở Tokyo vào tháng 5/2025 đã bị tờ Shukan Bunshun - được mệnh danh là "Dispatch Nhật Bản" - đăng tải. Những bức ảnh sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội tại Nhật và Hàn, gây nên làn sóng tranh cãi.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên THE BOYZ gặp phải những scandal ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2025, nhóm đã liên tục dính phải những tin tức "trời ơi đất hỡi" khiến cho công chúng phải "đặt dấu hỏi" về nhân cách và khả năng quản lý bản thân của các thành viên.

Người "mở bát" đầu tiên cho chuỗi tai tiếng của nhóm là Sunwoo. Anh từng là tâm điểm chỉ trích với đoạn clip hét to "AirPod của tôi" khi làm rơi tai nghe, sau đó để cho vệ sĩ nhặt giúp. Những gì được ghi lại trong đoạn video thậm chí khiến cho cựu thành viên After School - Nana "nổi đóa", không ngần ngại phê bình thẳng thắn thái độ cộc cằn, bất lịch sự của nam idol, khiến cho netizen càng thêm tức giận và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Ngay khi "lửa giận" của khán giả còn chưa nguôi, một idol khác của THE BOYZ là Kevin đã có một hành động "mất điểm" nghiêm trọng.

Trước đó, anh và thành viên cùng nhóm Eric đã được chọn là người ném bóng mở màn cho đội Kiwoom Heroes tại trận đấu bóng chày Shinhan SOL Bank KBO 2025.

Dù vậy, Kevin lại gây khó hiểu khi có những hành động cổ vũ cho đội đối thủ KIA Tigers trong khi vẫn còn đang mặc chiếc áo đồng phục của Kiwoom Heroes. Trong trận đấu, Kevin đã giơ điện thoại lên với dòng note: "Tôi hy vọng sẽ có ngày tôi được hát quốc ca ở Gwangju, quê hương của KIA Tigers", thậm chí còn zoom lên để mọi người đọc rõ.

Điều này đã khiến cho người hâm mộ của đội Kiwoom Heroes phẫn nộ. Kevin phải nhanh chóng đăng bài xin lỗi trên các tài khoản chính thức của THE BOYZ vì hành động kém tinh tế, thiếu tôn trọng của mình.

Thành viên Juyeon "nhân đôi tai tiếng" khi là chủ nhân của 2 vụ lùm xùm. Đầu tiên, Juyeon bị đồn thổi có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Shin Si Ah - bạn diễn của anh trong bộ phim ngắn Young Young.

Những trùng hợp giữa 2 tài khoản Instagram của hai nghệ sĩ đã được Knet xâu chuỗi lại, cho rằng đó là dấu hiệu "lovestagram". Tuy nhiên, cả Juyeon và Shin Si Ah đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Nhưng sự việc nghiêm trọng nhất phải đến từ một bài đăng ẩn danh tố Juyeon có hành vi hút thuốc lá và gảy gạt tàn ra đường. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình tượng "trai ngoan" trong sáng mà anh xây dựng trong sự nghiệp idol của mình.

Chưa dừng lại ở đó, nội bộ người hâm mộ THE BOYZ cũng bắt đầu "dậy sóng", khi những fan cuồng độc hại của Juyeon liên tục đăng tải các bằng chứng, chứng tỏ những thành viên khác cũng "ăn chơi" chẳng thua gì idol mình.

Chuỗi scandal trong nửa đầu năm 2025 không chỉ khiến hình ảnh của THE BOYZ bị tổn hại nghiêm trọng, mà còn đặt ra câu hỏi về cách quản lý, định hướng và gìn giữ hình tượng cho các thần tượng trẻ trong nền công nghiệp khắc nghiệt như K-Pop hiện nay.