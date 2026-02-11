The Dinosaurs: Netflix đầu tư dự án quy mô lớn để "tái sinh" đế chế khủng long

HHTO - Khán giả sẽ có dịp quay ngược dòng thời gian về kỷ nguyên tiền sử qua series phim tài liệu "The Dinosaurs", dự án mới nhất khai thác về thế giới khủng long vừa được Netflix công bố.

The Dinosaurs tập trung khai thác trọn vẹn vòng đời của đế chế khủng long, từ những nguyên mẫu nhỏ bé ban đầu đến giai đoạn cực thịnh và kết thúc bằng sự kiện đại tuyệt chủng. Series hứa hẹn tái hiện chân thực thế giới tiền sử cách đây 235 triệu năm, thời điểm siêu lục địa Pangaea vẫn còn tồn tại.

Theo nhà sản xuất, dự án này dựa trên các nghiên cứu hóa thạch mới nhất. Khán giả sẽ được gặp gỡ từ loài Marasuchus nhỏ bé đến những "gã khổng lồ" như Plateosaurus hay Mamenchisaurus. Trailer cũng hé lộ những cuộc đối đầu giữa các loài ăn cỏ có giáp bảo vệ như Stegosaurus, Ankylosaurus và những kẻ săn mồi hàng đầu như Allosaurus, Tyrannosaurus rex.

Phim tái hiện hầu hết các loài khủng long đã được khoa học công nhận. Ảnh: Netflix

Hiện Netflix chưa công bố kinh phí cụ thể của The Dinosaurs. Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng đây là một trong những dự án phim tài liệu được đầu tư đáng kể của nền tảng này trong năm 2026. Việc hợp tác với ILM, đơn vị từng giành nhiều giải Oscar về kỹ xảo, cho thấy nhà sản xuất chú trọng vào mức độ tái hiện chi tiết các loài sinh vật cổ đại.

Poster chính thức của "The Dinosaurs". Ảnh: Netflix

Về mặt hình ảnh, The Dinosaurs tiếp tục là sự hợp tác giữa Amblin Documentaries, Silverback Films và Industrial Light and Magic. Phần thuyết minh do Morgan Freeman đảm nhiệm, người từng góp giọng trong các dự án lớn như Life on Our Planet và Our Universe.

Netflix tiếp tục mở rộng "lãnh địa" phim tài liệu khoa học sau những dự án thành công trước đó.

Với bốn tập, mỗi tập dài khoảng một giờ, The Dinosaurs tiếp tục cho thấy định hướng của Netflix trong việc đầu tư vào mảng phim tài liệu khoa học. Phim dự kiến ra mắt trực tuyến trên nền tảng này từ ngày 6/3/2026.