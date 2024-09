The Next Gentleman 2024: "Át chủ bài" cuối cùng của Hoàng Thùy bị loại gây tranh cãi

HHT - Khoai Vũ, thí sinh cuối cùng của team Hoàng Thùy bị loại ở tập 6 show "The Next Gentleman 2024" (Quý Ông Hoàn Mỹ) gây nên nhiều tranh cãi từ phía cộng đồng mạng.

Sau hơn nửa chặng đường thi đấu, cuộc đua tại The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) 2024 chứng kiến nhiều diễn biến gay cấn, đáng chú ý. Trong tập 6 mới lên sóng, Khoai Vũ - "gà chiến" cuối cùng của team Hoàng Thùy bị loại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị supporter này dừng chân tại gameshow đình đám. Kết quả này gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến nhận định việc dừng chân sớm của supporter Hoàng Thùy là có cơ sở. Hoàng Thùy bước vào game show được cho sẽ "làm nên chuyện" nhờ hồ sơ năng lực uy tín trong nghề. Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường thi đấu, nhiều khán giả cho rằng nữ siêu mẫu chưa có phần thể hiện ấn tượng như kỳ vọng. Cô để lộ nhiều hạn chế trong kỹ năng truyền đạt, training thí sinh. Từ đó, bộ ảnh trong các thử thách không đủ ấn tượng để giúp Hoàng Thùy có chiến thắng tại The Next Gentleman 2024. Ở vòng loại trong tập mới nhất, chi tiết Hoàng Thùy để lộ chuyện chưa bổ túc tiếng Anh cho thí sinh cũng như nhắc bài Khoai Vũ gây "mất điểm".

Về phía Khoai Vũ - thí sinh cuối cùng của team Hoàng Thùy, anh gây tiếc nuối khi bị loại ở tập 6. Mỹ nam được đánh giá netizen là thí sinh có tiềm năng phát triển nhờ sắc vóc "chuẩn", lối hành xử quý ông. Trong hành trình tại The Next Gentleman mùa 3, Khoai Vũ hai lần lọt Top 10 ở tập 2, 3.

Trong tập gần nhất, Khoai Vũ ban đầu đứng vị trí 12/12 trong tháp xếp hạng. Sau đó, anh bị vị trí top 1 là Việt Hoàng hoán đổi xuống vòng nguy hiểm và cuối cùng bị supporter Mâu Thủy loại. Trước tin "chấn động", supporter Hoàng Thùy cho biết: “Theo logic bình thường nếu Thùy đứng ở vị trí đó, Thùy sẽ lựa chọn người có vote thấp nhất để đảm bảo tính công bằng nhưng mà với Thùy ngay từ đầu, các vote của Giám khảo đã không công bằng rồi."

Khán giả phần nào đồng tình với ý kiến của Hoàng Thùy, cho rằng Khoai Vũ thiếu may mắn khi có dáng chụp gần như là giống hoàn toàn với Hóa Trần, dẫn tới tình huống bị đặt trong thế so sánh. Netizen nhận xét bức hình của Khoai Vũ dù không ấn tượng bằng nhưng không tệ đến mức không nhận được phiếu Yes nào từ phía Ban Giám khảo.

Một số nhận định bày tỏ sự nghi ngờ về tính công bằng, minh bạch của lần loại thí sinh này. Trong quá trình thực hiện thử thách của supporter Hoàng Thùy, cô gặp sự cố mất đèn, chật vật vì tiếng ồn ảnh hưởng tới giao tiếp. Thêm vào đó, nhiều đồn đoán cho rằng sự ra về của Khoai Vũ là "nước cờ" được "dàn xếp", để Hoàng Thùy rời cuộc chơi sau drama "chèn ép" giữa cô và Dược Sĩ Tiến, Hương Giang.