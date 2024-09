The Next Gentleman 2024: Lộ diện Top 12 quý ông bước vào Chung kết

HHT - Trong tập Bán kết của "The Next Gentleman 2024", các Supporter và thí sinh tiếp tục bước vào thử thách chụp bộ ảnh chủ đề “Anh hùng cứu mỹ nhân”.

Thử thách cuối cùng này sẽ quyết định top thí sinh bước vào vòng Chung kết, cũng như team Luân phiên hay Cố định sẽ chiến thắng chung cuộc. Supporter Mai Ngô là team thi đầu tiên nhưng đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi dàn thí sinh chất lượng, đồng đều.

Dù gặp hạn chế về việc chân bị trói và váy khó di chuyển nhưng Mai Ngô vẫn có màn lead team mượt mà. Nếu An Duy gây ấn tượng bởi màn đu ngược trên không, Thành Chung lại khá loay hoay vì thể lực, không thể tạo dáng như mong muốn.

Supporter Mâu Thủy cũng gặp trở ngại vì không nắm bắt được địa hình, bị trói toàn thân. Mâu Thủy cũng khá khó chịu khi thí sinh liên tục tự làm theo ý mình. Thí sinh Công Phát bộc lộ năng lượng quá nhiều khi liên tục hỗ trợ thí sinh khiến phần thi của bản thân dần bị đuối sức.

Trong khi đó, team Supporter Hương Ly được khen ngợi khi biết nắm bắt tình hình thực tế và tạo nên những posing độc đáo. Minh Thoại liên tục gặp trở ngại vì muốn tạo dáng khó với mong muốn bứt phá hơn ở trận cuối. Chip Nguyễn và Xuân Thắng chứng minh được thực lực với những tư thế tạo dáng sáng tạo, mới mẻ.

Không kém cạnh các chị em, Supporter Như Vân mang đến nguồn năng lượng tích cực với sự sáng tạo trong concept có sẵn. Vĩnh Đam gặp chấn thương nên gặp hạn chế trong các tạo dáng mang tính mạo hiểm. Lưu Cao Phát dù tạo dáng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.

Ở phần đánh giá, Kang Chul bội thu các phản hồi tích cực bởi biểu cảm, thần thái ấn tượng. An Duy cũng được khen ngợi bởi phong độ ổn định. Trong tập này, Hóa Trần có phần mờ nhạt và bị giám khảo Hữu Long nhận xét "đang bị một màu về cảm xúc".

Minh Thoại bị đánh giá còn quá an toàn và thiếu sự kết nối trong bức ảnh, trường hợp của thí sinh Alex cũng tương tự khi tạo nên bố cục thiếu tính đột phá. Từng là đối thủ khiến thí sinh dè chừng, Xuân Thắng lại tụt hạng phong độ khi không tìm được dáng phù hợp.

Sang đến phần của Supporter Như Vân, thí sinh Việt Hoàng được khen ngợi là đối thủ mạnh khi hiểu được bản thân, chứng minh được thực lực. Trong khi đó, Vĩnh Đam lại gây thất vọng bởi bố cục hình không đẹp, thiếu sự đồng nhất dù có nhiều lợi thế về ánh sáng và visual.

Bước vào tháp xếp hạng cuối cùng, với sự thể hiện ấn tượng, Chip Nguyễn có được bức ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, vì là vị trí vòng loại trừ cùng team Supporter Hương Ly nên anh chàng mất cơ hội đứng trên bảng xếp hạng. Vị trí chiến thắng chính thức thuộc về thí sinh Lưu Cao Phát với khoảnh khắc “anh hùng” đầy ấn tượng.

Sở hữu chiến thắng này, anh chàng quyết định loại thí sinh Xuân Thắng. Như vậy, các quý ông Minh Hưng, Thành Chung, Alex, Minh Thoại bước vào vòng loại với thử thách đưa bóng bàn vào 3 ly nước trong 5 phút.

Cuối cùng, Supporter Như Vân quyết định chia tay thí sinh Thành Chung vì hành trình thiếu sự bứt phá. Trong khi đó, giám khảo lựa chọn loại Alex ngay tại tập Bán kết đúng với mong muốn của anh chàng. Alex cho biết: “Tôi muốn cảm ơn chị Hương Ly vì tất cả mọi thứ. Chị ấy là người ngọt ngào nhất mà tôi gặp ở Việt Nam. Chị ấy rất chu đáo và giờ chúng ta đã phải chia tay, qua những thử thách mà chúng tôi đã thực hiện, tôi và Thắng, Ly thật sự đã rất vui vẻ. Giống như việc tôi có thêm một người chị”.

Bên cạnh đó, các Giám khảo cũng có cho mình những cái tên có cơ hội được quay lại Chung kết. Cụ thể, Xuân Thắng vẫn sẽ có cơ hội đồng hành cùng chương trình. Chốt lại, Top 12 quý ông bước vào Chung kết The Next Gentleman 2024 gồm: Cao Phát, Vĩnh Đam, Công Phát, Võ Minh Thoại, An Duy, Chip Nguyễn, Hoàng Long, Minh Hưng, Xuân Thắng, Kang Chul, Hóa Trần và Việt Hoàng.