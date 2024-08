Theo dòng Y2K, giới trẻ đẩy trend chụp ảnh bằng "dế cũ": Tzuyu mê iPhone 3GS

HHT - Sau công nghệ làm đẹp, giờ đây đến lượt các món đồ thời trang, từ túi xách đến phụ kiện được tạo ra bằng máy in 3D, một sự tiến hóa kỹ thuật số từ góc nhìn bền vững.

HHT - Sau các tập phát sóng của Anh Trai "Say Hi", Lou Hoàng dần chiếm được cảm tình của người xem nhờ những "mảng miếng" duyên dáng.

HHT - Dàn mỹ nam Song Kang, Lee Do Hyun, Jung Jin Young, Lee Jin Wook "gây sốt" trong "Sweet Home" mùa 3 nhờ sắc vóc nam tính, nổi bật. Ai là người cuốn hút khán giả nhất?

HHT - Sân khấu Hip-Hop "Ngân Nga" đến từ 4 "Anh trai" Isaac, Negav, Gin Tuấn Kiệt, HURRYKNG và ca sĩ khách mời Vũ Thảo My mang đến nét độc đáo mới cho Anh Trai "Say Hi".